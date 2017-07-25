Поставщик продуктов питания "Нетто" прекратил поставку товаров в сеть "Яйнот Битан"

Компания "Нетто", являющаяся одним из пяти крупнейших поставщиков продуктов питания в Израиле, прекратила поставку товаров в сети "Яйнот Битан" и "Мега", принадлежащие Нахуму Битану.

Как сообщает "Калькалист", данный шаг был предпринят в связи с опасениями по поводу неспособности сетей оплатить поставки мяса, рыбы, овощей, выпечки и других товаров (около 160 миллионов шекелей в год).

Издание напоминает, что два года назад "Нетто" стала первой компанией, прекратившей поставки вскоре обанкротившейся торговой сети "Мега", которая затем была приобретена Битаном.

Сеть "Яйнот Битан", включая "Мега", является третьей в Израиле по обороту после сетей "Шуферсаль" и "Рами Леви".