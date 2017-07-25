Компания "Эгед" увеличила размер премий для новых водителей до 20.000 шекелей

Компания "Эгед", ведущий оператор общественного транспорта в Израиле, проводит компанию по найму водителей и обещает премию в размере до 20.000 шекелей каждому новому сотруднику, который будет принят на работу в августе этого года. Премию также получат водители, которые порекомендуют своих знакомых на работу. Пресс-служба "Эгеда" отмечает, что принятая во большинстве фирм хайтека система "друг рекомендует друга", применяется в компании "Эгед" впервые.

В настоящее время система общественного транспорта в Израиле испытывает острый кадровый кризис, который затрагивает все автобусные компании. По различным оценкам, дефицит профессиональных водителей автобусов по всей стране составляет от 3.000 до 3.500 человек. Именно по этой причине страдает качество обслуживания, и не всегда есть возможность вывести на маршрут все запланированные рейсы. В компании "Эгед" проблема кадров особенно остро ощущается в Иерусалиме, где, в частности, объявлены самые крупные премии.

Программа "Друг рекомендует друга". Водители и диспетчеры компании "Эгед", которые рекомендуют на работу водителя с действительными правами на вождение автобуса, получат премиальные в размере 1 000 шекелей по истечение 3-х месяцев работы нового сотрудника.

Поощрительные премии. Новые водители, которые будут приняты на работу до конца августа, получат бонус в размере 5 000 шекелей по окончании 12 месяцев работы на полную ставку (действительно для всех филиалов кроме отделения Хар-Ноф и Ха-Ума в Иерусалиме, где действует специальная программа).

Иерусалим - специальная премия. Новые водители, которые приступят к работе в филиалах Хар-Ноф и Ха-Ума в Иерусалиме до конца этого года (31.12.17), получат бонус в размере 20 000 шекелей с обязательством проработать не менее двух лет.

Ави Фридман, председатель секретариата "Эгед", сказал: "Мы пошли на серьезные вложения для привлечения новых сотрудников и решения кадровой проблемы и обязуемся предоставить своим работникам самые достойные в отрасли условия и уверенность в завтрашнем дне, в рамках коллективного трудового договора". Пресс-служба "Эгеда" также сообщает, что для желающих получить права на вождение автобуса существуют специальные программы на обучение в транспортном колледже Эгед. По всем вопросам просьба обращаться в отдел кадров компании "Эгед" по электронной почте: MichalL@Egged.co.il .