Hainan Airlines откроет третий маршрут из Израиля в Китай

Во вторник, 25 июля, китайская авиакомпания Hainan Airlines подала на утверждение управления гражданской авиации заявку на открытие новой авиалинии Гуанчжоу (юг Китая) - Израиль (аэропорт "Бен-Гурион"). Авиаперевозчик просит разрешение на осуществление в ближайшем зимнем сезоне трех рейсов в неделю на новом направлении. Планируется, что полеты будут выполняться на Boeing 787. Речь идет о третьей авиалинии, связывающей Израиль и Китай, на которой будет работать компания. Министр транспорта заявил, что расширение географии маршрутов между нашими странами может стать стимулом для воплощения огромного туристического потенциала. Новая авиалиния также будет способствовать превращению Израиль в более востребованное туристическое направление", - считает Исраэль Кац. На текущий момент Hainan Airlines осуществляет 4-5 рейсов в неделю по маршруту аэропорт имени Бен-Гуриона – Пекин (наряду с компанией "Эль Аль"). С 12 сентября 2017 года китайская компания начнет выполнять также 3 рейса в неделю по маршруту Тель-Авив – Шанхай. Следует заметить, что в первом полугодии 2017 года число туристов, прибывших из Китая в Израиль, составило 61 тысячу, что на 75% больше показателя за аналогичный период прошлого года.