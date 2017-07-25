25 июля 2017 г.
последняя новость: 14:32
Глазами Амира
Как выглядит вблизи Алла Пугачева
Как понять свой сон
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:32 Бритни Спирс судится с израильской компанией из-за духов
13:52 Hainan Airlines откроет третий маршрут из Израиля в Китай
13:11 Поставщик продуктов питания "Нетто" прекратил поставку товаров в сеть "Яйнот Битан"
12:40 Запуск скоростного поезда в Иерусалим откладывается еще на 4 месяца
11:15 Сеть групп продленного дня "Бе-Цахарей а-Йом" объявила о прекращении деятельности
11:01 Утверждена программа льгот для глобальных концернов, открывающих производство в Израиле
10:17 Айзенкот сократил "надбавку начгенштаба" к пенсиям военных
15:30 “Американ Экспресс” и “Дайнерс” снижают клиринговые комиссионные на 50%
15:27 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
14:53 Американские банки уходят из Лондона из-за "брекзита"
Экономика

Hainan Airlines откроет третий маршрут из Израиля в Китай

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 13:52 блог версия для печати фото
Hainan Airlines откроет третий маршрут из Израиля в Китай

Во вторник, 25 июля, китайская авиакомпания Hainan Airlines подала на утверждение управления гражданской авиации заявку на открытие новой авиалинии Гуанчжоу (юг Китая) - Израиль (аэропорт "Бен-Гурион"). Авиаперевозчик просит разрешение на осуществление в ближайшем зимнем сезоне трех рейсов в неделю на новом направлении. Планируется, что полеты будут выполняться на Boeing 787. Речь идет о третьей авиалинии, связывающей Израиль и Китай, на которой будет работать компания. Министр транспорта заявил, что расширение географии маршрутов между нашими странами может стать стимулом для воплощения огромного туристического потенциала. Новая авиалиния также будет способствовать превращению Израиль в более востребованное туристическое направление", - считает Исраэль Кац. На текущий момент Hainan Airlines осуществляет 4-5 рейсов в неделю по маршруту аэропорт имени Бен-Гуриона – Пекин (наряду с компанией "Эль Аль"). С 12 сентября 2017 года китайская компания начнет выполнять также 3 рейса в неделю по маршруту Тель-Авив – Шанхай. Следует заметить, что в первом полугодии 2017 года число туристов, прибывших из Китая в Израиль, составило 61 тысячу, что на 75% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 октября 2016 г.
"Эль-Аль" лишается еще одной монополии: Cathay Pacific выходит на маршрут Тель-Авив-Гонконг
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 октября 2016 г.
Открытое небо: новые рейсы в Китай и в Литву
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 апреля 2016 г.
В Израиле приземлился первый рейс китайской авиакомпании "Hainan Airlines"
// NEWSru.co.il // Экономика // 6 мая 2015 г.
Авиакомпания Cathay Pacific ведет переговоры о выходе на маршрут Тель-Авив-Гонконг
// NEWSru.co.il // Экономика // 13 января 2015 г.
Авиакомпания Hainan Airlines лишает "Эль-Аль" монополии на маршруте Израиль-Китай







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 25 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017