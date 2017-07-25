Запуск скоростного поезда в Иерусалим откладывается еще на 4 месяца

Согласно оперативному плану израильской железнодорожной компании ("Ракевет Исраэль"), срок завершения инфраструктурных работ на скоростной железнодорожной ветке Тель-Авив-Иерусалим передвинут с марта на июль 2018 года, сообщает портал ynet.

Кроме того, вопреки обещаниям пустить часы пик по ветке четыре поезда в час, по меньшей мере до 2022 года по ней будут ходить только два поезда в час. В 2022 году их количество планируется увеличить до трех поездов в час.

Для того, чтобы довести количество до обещанных четырех поездов в час, компании необходимо добавить количество колей в прибрежном коридоре. Работы по прокладке новых колей предусмотрены в плане развития железных дорог до 2040 года.

Для обслуживания ветки компания специально закупила более мощные локомотивы, способные тянуть большее количество вагонов. Однако по воскресеньям и четвергам 20% пассажиров поездов маршрута Кармиэль-Хайфа-Тель-Авив-Иерусалим придется ехать стоя.

Отметим, что, согласно первоначальным планам, скоростная ветка должна была вступить в строй еще в 2008 году. Однако, по разным причинам, срок окончания работ неоднократно откладывался, а их бюджет существенно вырос.