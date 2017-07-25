25 июля 2017 г.
последняя новость: 13:11
Глазами Амира
Как выглядит вблизи Алла Пугачева
Как понять свой сон
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:11 Поставщик продуктов питания "Нетто" прекратил поставку товаров в сеть "Яйнот Битан"
12:40 Запуск скоростного поезда в Иерусалим откладывается еще на 4 месяца
11:15 Сеть групп продленного дня "Бе-Цахарей а-Йом" объявила о прекращении деятельности
11:01 Утверждена программа льгот для глобальных концернов, открывающих производство в Израиле
10:17 Айзенкот сократил "надбавку начгенштаба" к пенсиям военных
15:30 “Американ Экспресс” и “Дайнерс” снижают клиринговые комиссионные на 50%
15:27 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
14:53 Американские банки уходят из Лондона из-за "брекзита"
14:06 МВФ снизил прогноз роста экономики США
11:34 Blackstone ведет переговоры о покупке израильского разработчика программ кибершпионажа
Экономика

Запуск скоростного поезда в Иерусалим откладывается еще на 4 месяца

время публикации: 12:40 | последнее обновление: 12:40 блог версия для печати фото
Запуск скоростного поезда в Иерусалим откладывается еще на 4 месяца

Согласно оперативному плану израильской железнодорожной компании ("Ракевет Исраэль"), срок завершения инфраструктурных работ на скоростной железнодорожной ветке Тель-Авив-Иерусалим передвинут с марта на июль 2018 года, сообщает портал ynet.

Кроме того, вопреки обещаниям пустить часы пик по ветке четыре поезда в час, по меньшей мере до 2022 года по ней будут ходить только два поезда в час. В 2022 году их количество планируется увеличить до трех поездов в час.

Для того, чтобы довести количество до обещанных четырех поездов в час, компании необходимо добавить количество колей в прибрежном коридоре. Работы по прокладке новых колей предусмотрены в плане развития железных дорог до 2040 года.

Для обслуживания ветки компания специально закупила более мощные локомотивы, способные тянуть большее количество вагонов. Однако по воскресеньям и четвергам 20% пассажиров поездов маршрута Кармиэль-Хайфа-Тель-Авив-Иерусалим придется ехать стоя.

Отметим, что, согласно первоначальным планам, скоростная ветка должна была вступить в строй еще в 2008 году. Однако, по разным причинам, срок окончания работ неоднократно откладывался, а их бюджет существенно вырос.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 июня 2017 г.
"Ракевет Исраэль" представила генплан развития железных дорог
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2017 г.
Железнодорожное сообщение между центром и севером будет прервано на четыре дня
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 ноября 2016 г.
Скоростной поезд соединит Тель-Авив со Стеной плача
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 21 сентября 2016 г.
"Ракевет Исраэль" модернизирует "стальную артерию" Тель-Авива. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 января 2016 г.
Перекрытия туннелей на железнодорожной ветке Тель-Авив-Иерусалим покрыты трещинами







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 25 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017