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Экономика

Бритни Спирс судится с израильской компанией из-за духов

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 14:32 блог версия для печати

Известная американская поп-певица Бритни Спирс подала в израильский суд иск против компании Oil De Lamor и ее владельцев Шломит и Амира Арци, потребовав компенсации в размере 500 тысяч шекелей за нарушение прав на торговую марку, сообщает "Калькалист".

Согласно иску, поданному от имени певицы адвокатами Шаем Исраэлем и Янивом Баумом, компания импортирует и продает в Израиле низкокачественную копию выпускаемых фирмой Спирс духов "Фентези".

Адвокаты отмечают, что на рекламных плакатах название "Бритни Фентези" указано крупным шрифтом, тогда как уточнение что аромат духов "соответствует" этой марке – очень мелким. Кроме того, согласно обвинению, израильская компания использует названия, похожие на названия продукции Бритни Спирс, намеренно искажая их, чтобы обойти законодательство.

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