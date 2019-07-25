Компенсацию "Теве" за коррупцию ее руководства в России и на Украине заплатит страховая компания

Корпорация "Тева" передала в Тель-Авивский окружной суд по экономическим вопросам просьбу об утверждении внесудебного соглашения между ней и одним из ее акционеров.

В рамках соглашения, страховая компания, оформившая бывшим членам руководства "Тевы" полисы страхования профессиональных рисков, заплатит вместо них корпорации компенсацию в размере 50 миллионов долларов.

Эта выплата позволит урегулировать все претензии к представителям бывшего руководства компании, при которых "Тева" была вынуждена заплатить сотни миллионов долларов властям США и Израиля для закрытия расследований о подкупе государственных чиновников в Мексике, России и на Украине.

Напомним, что в декабре 2016 года "Тева" достигла внесудебного соглашения с властями США о выплате штрафа в обмен на прекращение дела о подкупе чиновников за пределами США.

В рамках соглашения о прекращении расследования о подкупе чиновников на Украине, в России и в Мексике "Тева" заплатила министерству юстиции и управлению по контролю над рынком ценных бумаг США 519 миллионов долларов.

В сообщении, опубликованном тогда министерством юстиции США, не указывались подробности правонарушений, совершенных израильским концерном, однако сообщалось, что благодаря им "Тева" незаконно заработала 214 миллионов долларов.

Руководство концерна подчеркивало, что лица, ответственные за нарушение законов, уже не работают в "Теве". В частности, все руководство дочерней компании "Тевы" в России было заменено в 2013 году.

В январе 2018 года экономический отдел государственной прокуратуры Израиля достиг соглашения с "Тевой" о признании вины и выплате штрафа в размере 75 миллионов шекелей в обмен на закрытие дела о подкупе иностранных чиновников.

Израиль c 2009 года является членом конвенции по борьбе с подкупом иностранных чиновников и стимулирования коррупции за границей. В связи с этим израильские правоохранительные органы занялись расследованием подозрений на подкуп чиновников в России и на Украине, всплывших в ходе расследования, проводившегося властями США по другим нарушениям.

Согласно подозрениям, компания получала незаконные многомиллионные прибыли, а взятки скрывала фиктивными записями. Так, взятки российским и мексиканским чиновникам выдавались за льготы специальным клиентам, а в Украине – за расходы на маркетинг или оплату консалтинговых услуг.