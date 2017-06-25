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Экономика

В Кнессете обсуждается законопроект об отсрочке в выплате "машканты" при увольнении

время публикации: 22:35 | последнее обновление: 22:15 блог версия для печати фото
Рои Фолькман ("Кулану")

Министерская комиссия по законодательству утвердила в воскресенье, 25 июня, законопроект депутата Рои Фолькмана ("Кулану"), позволяющий отложить платежи по ипотечной ссуде для клиентов, потерявших работу. "Любой человек может столкнуться с увольнением, - прокомментировал Фолькман свою инициативу. - Это удел не только социально слабых слоев".

Пресс-служба партии "Кулану" разъясняет, что законопроект призван помочь людям, потерявшим источник дохода и вследствие этого временно не способным платить взносы по ипотеке. Этот закон позволит безработному подать просьбу об отсрочке выплат, целиком или частично, но не более трех месяцев подряд. На весь срок ипотеки суммарный срок отложенных платежей не будет превышать года.

При этом подчеркивается, что за отложенный платеж не будет взиматься пеня, существенно его увеличивающая. Примечательно, что банки иногда предпринимают подобные шаги в случае, если должник в настоящее время затрудняется в выплатах, однако каждый банк принимает решение по каждому случаю индивидуально, и клиент никогда не знает заранее, на что он может рассчитывать в случае необходимости. Приведенные в законе обстоятельства замораживания долга и его перераспределения позволят и банкам, и их клиентам знать правила для подобных условий, избавит их от неопределенности и гарантирует передышку клиенту, и обязательный возврат ссуды - банку. "Ипотечная ссуда - это крупное денежное обязательство на длительный промежуток времени, с жесткими условиями возврата, которые клиент принимает на себя в момент оформления "машканты", - поясняет Рои Фолькман. - Однако жизнь динамична, и в ней происходят неожиданные события и повороты. Возникновение непредвиденного финансового кризиса может привести к риску потерять квартиру. Мы предлагаем отсрочку, которая нейтрализует эту угрозу, и при этом не причинит никакого финансового ущерба банку".

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