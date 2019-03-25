Минобороны Израиля требует права вето на продажу израильских стартапов

На следующей неделе состоится специальное совещание военно-политического кабинета, на котором будет рассматриваться требование министерства обороны и совета по национальной безопасности об ограничении возможности продажи израильских стартап-компаний иностранным корпорациям.

Как сообщает Мерав Арлозоров в газете The Marker, опасения в министерстве обороны вызывает возможность продажи технологий двойного назначения в распоряжение китайских компаний, и в целом китайская экспансия в Израиле.

По состоянию на текущий момент, израильские хайтек-компании обязаны получать разрешение министерства обороны для экспорта технологий двойного назначения, которые могут быть использованы для атаки (особенно в сфере кибертехнологий, автономного транспорта, связи и т.д.)

Однако это требование не касается случаев, когда иностранная компания покупает израильский стартап, оставляя его в Израиле. Теперь в минобороны настаивают на распространении требования и на экзиты.

В свою очередь, в министерствах финансов и экономики выступают категорически против, поскольку грань между оборонными и атакующими технологиями очень тонка, и фактически министерство обороны сможет заблокировать любую сделку, причем даже без необходимости запрещать ее, а самим фактом усиления бюрократии.

Кроме того, в экономических министерствах выступают против ужесточения контроля минобороны над инфраструктурными проектами, в которых минобороны требуют изменить свой статус с консультативного на разрешительный.

Как отмечает Арлозоров, в немалой степени это связано с давлением со стороны США, однако, по мнению автора материала, это давление связано скорее не с опасениями по поводу безопасности, а с попыткой добиться экономического преимущества, убрав с инфраструктурного рынка китайские компании. Ведь в самих США китайские технологии используются в том числе на базах ВМФ, а не только в гражданских портах, да и странам ЕС, портами которых управляют китайские компании, Пентагон не угрожает прекращением сотрудничества.

Напомним, что накануне американский институт Рэнда опубликовал отчет об угрозе китайской экспансии в Израиль для безопасности Израиля и США. В отчете говорится, среди прочего, что Израилю не хватает специалистов по китайской культуре и политике, чтобы оценить действия и намерения Пекина и их последствия для Израиля.

В качестве одной из угроз, помимо допуска к таким инфраструктурным проектам, как строительство портов и управление ими, авторы отчета называют покупку знаний и технологий путем приобретения стартапов. В тот же день стало известно, что китайская корпорация Alibaba сообщила о покупке израильской стартап-компании Infiniti-AR, занимающейся разработкой технологий в сфере совмещенной реальности. Целью покупки была не продукция компании, разработка которой не будет продолжена, а накопленные компанией знания и входящие в ее штат 25 специалистов.

В январе текущего года директор общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман предупредил об угрозе национальной безопасности, которую могут представлять для Израиля инвестиции китайских корпораций.

По словам Аргамана, влияние Китая может представлять угрозу, особенно во всем, что касается инфраструктурных проектов, и требует внесения соответствующих изменений в законодательство.

Предупреждение Аргамана прозвучало на той же неделе, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу попросил ужесточить политику по отношению к китайским компаниям в сфере связи, особенно – к компаниям ZTE и Huawei.

В конце января текущего года власти Израиля приняли решение ограничить допуск подрядчиков к участию в строительстве стратегического инфраструктурного проекта, лишив возможности бороться за него компании из Китая, Турции и России.

В порядке исключения участвовать в тендере смогут только компании из стран-членов Северо-Атлантического альянса (NATO), что автоматически исключает из списка претендентов китайские и российские компании, в последние годы активно участвующие в израильских инфраструктурных проектах.

Чтобы не допустить к тендеру турецкие компании (Турция является членом NATO), условием для участия компаний в тендере будет получение лицензии от министерства обороны Израиля. Источники, на которые ссылается телеканал, утверждают, что на внутренних совещаниях было принято решение автоматически отклонять все турецкие заявки именно на этом основании.