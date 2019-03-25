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25 марта 2019 г.
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Экономика

Социально-экономические проблемы и выборы 2019. Опрос NEWSru.co.il

время публикации: 14:16 | последнее обновление: 15:14 блог версия для печати фото
Социально-экономические проблемы и выборы 2019. Опрос NEWSru.co.il
Социально-экономические проблемы и выборы 2019. Опрос NEWSru.co.il
Социально-экономические проблемы и выборы 2019. Опрос NEWSru.co.il

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос, посвященный теме социально-экономических проблем в Израиле. В ходе опроса читателям будет предложено назвать основные проблемы такого рода в нашем государстве и предложить варианты решения некоторых из таких проблем.

В предвыборный период многие партии представили свои социально-экономические программы. Участники опроса смогут дать оценку отдельным параграфам и инициативам в программах различных партий – при этом название партий в опросе указано не будет, но при подведении итогов мы укажем, о каких партиях шла речь в том или ином случае. Формулировки этих инициатив взяты нами из предвыборных программ партий или предложены пресс-службами партий, участвующих в выборах.

Мы рассчитываем выяснить мнение нашей аудитории по поводу того, какие из партий, идущих на выборы в Кнессет 21-го созыва, уделяют наибольшее внимание решению социально-экономических проблем.

Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля

Социально-экономические проблемы и выборы 2019. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 20 вопросов)

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Понедельник, 25 марта 2019 г.
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