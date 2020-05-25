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NEWSru.co.il :: Экономика25 мая 2020 г., 07:50

Богатейшие стали еще богаче во время коронавирусного кризиса: 25 миллиардеров заработали $255 миллиардов

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Джефф Безос Билл Гейтс Марк Цукерберг

Журнал Forbes составил список из 25 самых богатых людей планеты, отметив, что их личное состояние заметно увеличилось за последние два месяца, в период тяжелого экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни COVID-19 и, как следствие, введением жестких карантинных мер во всем мире. В общей сложности эти бизнесмены стали богаче примерно на 255 миллиардов долларов, и никто из них не обеднел.

Больше всех за этот период разбогател руководитель компании Facebook Марк Цукерберг. В конце февраля – начале марта он, как и многие другие, понес значительные потери. Но в марте-мае 2020 года акции Facebook подорожали почти на 60%, достигнув рекордного максимума в пятницу, 22 мая. По оценке Forbes, за два месяца Цукерберг стал богаче на 31,4 млрд долларов. Это вывело его на 4-е место в списке самых богатых людей планеты.

Немногим менее за тот же период заработал владелец компании онлайн-торговли Amazon Джефф Безос. Он стал богаче на 29,9 млрд долларов и остается лидером списка самых богатых людей на Земле.

Совладельцы холдинга Alphabet (Google) Ларри Пейдж и Сергей Брин "на двоих" заработали за два месяца 27,9 млрд долларов.

Наибольший прирост состояния в процентном отношении демонстрирует китайский бизнесмен Колин Хуан Чжэн, основатель второй (после Alibaba) по объему продаж онлайн-платформы Pinduoduo. Акции этой компании подорожали за два месяца почти вдвое, Колин Хуан Чжэн стал богаче на 17,9 млрд долларов.


Ниже приведен полный список 25 богатейших людей планеты с указанием их личного состояния и сумм, заработанных ими за последние два месяца.

1. Джефф Безос (Amazon, США) $146,9 млрд +$29,9 млрд
2. Билл Гейтс (Microsoft, США) $106,5 млрд +$11,9 млрд
3. Бернар Арно (LVMH, Франция) $94,1 млрд +$12,8 млрд
4. Марк Цукерберг (Facebook, США) $86,5 млрд +$31,4 млрд
5. Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway, США) $69,2 млрд +$6 млрд
6. Ларри Эллисон (Oracle, США) $66,4 млрд +$10,4 млрд
7. Стив Баллмер (Microsoft, США) $65,4 млрд +$14 млрд
8. Ларри Пейдж (Google, США) $63,6 млрд + $14,2 млрд
9. Сергей Брин (Google, США) $61,3 млрд + $13,7 млрд
10. Амансио Ортега (Zara, Испания) $60,5 млрд + $5,2 млрд
11. Джим Уолтон (Walmart, США) $55,2 млрд + $3,6 млрд
12. Элис Уолтон (Walmart, США) $55 млрд + $3,6 млрд
13. Роб Уолтон (Walmart, США) $54,8 млрд + $3,6 млрд
14. Франсуаза Беттанкур-Майерс (L'Oreal, Франция) $54,2 млрд + $6,4 млрд
15. Мукеш Амбани (Reliance Industries, Индия) $52,7 млрд + $19,9 млрд
16. Карлос Слим Хелу (Telecom, Мексика) $51,2 млрд + $4,2 млрд
17. Маккензи Безос (Amazon, США) $47,8 млрд + $10,4 млрд
18. Ма Хуатэн (Tencent, Китай) $46,4 млрд + $6,8 млрд
19. Джек Ма (Alibaba, Китай) $41,3 млрд + $3 млрд
20. Фил Найт (Nike, США) $37,7 млрд + $9,9 млрд
21. Илон Маск (Tesla, SpaceX, США) $36,7 млрд + $9,5 млрд
22. Колин Хуан Чжэн (Pinduoduo, Китай) $35,6 млрд + $17,9 млрд
23. Франсуа Пино (PPR, Франция) $31,8 млрд + $2,1 млрд
24. Шелдон Эдельсон (казино, недвижимость, США) $30,7 млрд + $1,4 млрд
25. Майкл Делл (Dell, США) $28,3 млрд + $3,5 млрд

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