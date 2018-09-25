"Как с СССР в Холодную войну": ЕС утвердил решение о торговле с Ираном в обход санкций

Комиссар Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила на пресс-конференции после встречи с главой иранского МИДа Джавадом Зарифом, что ЕС утвердил решение о механизме торговли с Ираном в обход американских санкций.

По словам Могерини, страны, являющиеся сторонами ядерной сделки с Ираном (Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия), договорились оказывать Ирану экономическую помощь несмотря на санкции США.

По словам европейских дипломатов, чтобы избежать санкций, ЕС намерен использовать ту же методику, которая использовалась в период Холодной войны для торговли с СССР, то есть бартер – иранские товары (в первую очередь – нефть и газ) в обмен на европейскую продукцию без привлечения банков, являющихся наиболее уязвимым для санкций звеном.

Напомним, что в начале сентября заместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Аракчи потребовал от европейских государств взять на себя финансовые потери, связанные с введенными США санкциями.

Аракчи заявил, что европейские страны должны решить эту задачу до 4 ноября 2018 года. "Если до этой даты механизм разработан не будет, оставаться в рамках соглашение, с нашей точки зрения, бессмысленно, – сказал он.

14 сентября стало известно, что министры финансов Германии, Франции и Великобритании достигли соглашения о создании особой межнациональной корпорации для торговли с Ираном, которая не будет торговать с США и, соответственно, не будет подвержена влиянию санкций.

Акционерами корпорации, которую планируется зарегистрировать в Люксембурге, будут все страны ЕС. Торговля (в первую очередь – газом) будет осуществляться без использования доллара США.

Данная инициатива была выдвинута после того, как все коммерческие и государственные банки в Европе отказались от обеспечения перевода денег в Иран из опасения санкций, которые вступят в силу в ноябре текущего года.

Для сокращения необходимости в финансовых транзакциях с Ираном планируется использовать механизм внутреннего взаимозачета (если одна из стран ЕС покупает газ у Ирана, а Иран покупает продукцию у другой страны, деньги будут переводиться напрямую из первой страны во вторую без участия Ирана).

17 сентября пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской республики Иран Бахрам Кассеми сообщил, что Тегеран получил от европейских государств новое предложение. По его словам, оно позволит сохранить Венское соглашение 2015 года.

"Прошлые предложения были либо частично нереализуемыми, либо в них не было гарантий. Мы не могли их принять. Теперь сделано альтернативное предложение. Мы проверяем механизм, который позволит сохранить экономическое взаимодействие с Европой", – сказал он.

Между тем, европейские компании продолжают уходить с иранского рынка. Шведский автомобильный концерн Volvo объявил о прекращении сборки в Иране своих грузовиков, а французский государственный инвестиционный банк Bpifrance объявил о прекращении программы помощи французским компаниям, торгующим с Ираном.





