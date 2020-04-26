Иерусалимский суд наложил арест на сотни миллионов шекелей, собранных Израилем для ПА

Иерусалимский окружной суд принял временное постановление об аресте 450 миллионов шекелей, собранных для Палестинской администрации Израилем в качестве налогов и сборов. Решение было принято еще 24 апреля в рамках рассмотрения 17 исков, возлагающих на ПА ответственность за совершенные палестинцами теракты.

Еще в июле 2019 года Иерусалимский окружной суд постановил, что Палестинская национальная администрация несет ответственность за 17 терактов, совершенных боевиками террористических организаций ХАМАС, "Исламский Джихад" и ФАТХ в период интифады "Аль-Акса".

Постановление заместителя председателя суда судьи Моше Дрори дало возможность жертвам террора начала 2000-х годов требовать от Палестинской автономии компенсации за теракты, организованные не связанными с ее структурами боевиками.

Речи идет о группе из 17 исков, поданных, среди прочего, родственниками убитого толпой в Рамалле резервиста Вадима Нуржица, оставшимися в живых членами семьи Гавиш из Алон-Морэ и семьи Дикштейн, родными жертв теракта на перекрестке Меггидо и ряда других терактов. Также в это число входят иск палестинского араба Наамана Шаркии, которого пытали по подозрению в сотрудничестве с Израилем, и групповой иск израильских гидов-проводников, лишившихся заработка в период терактов.

Суд принял позицию адвокатов организации "Шурат а-Дин", сумевших доказать, что палестинское руководство поддерживало и поощряло теракты, даже если не имело к ним прямого отношения, и что вторая интифада была не спонтанным восстанием, а хорошо спланированной военной акцией. Общая сумма компенсаций по искам, которым постановление дало "зеленый свет" для дальнейшего рассмотрения, превышает миллиард шекелей.