Кнессет утвердил финансирование израильского Air Force-1

Финансовая комиссия Кнессета утвердила бюджет в размере 183 миллиона шекелей на закупку самолета для главы правительства и президента страны.

Выделение средств должно было быть осуществлено еще накануне, однако оппозиция потребовала провести голосование по самолету отдельно от других бюджетных трансферов.

Следует отметить, что самолет, который станет израильским "Бортом номер один", с августа 2016 года уже находится в Израиле и проходит модернизацию.

Стоимость содержания самолета оценивается в 30 миллионов шекелей в год.