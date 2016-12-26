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Экономика

Кнессет утвердил финансирование израильского Air Force-1

время публикации: 14:40 | последнее обновление: 14:40 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

Финансовая комиссия Кнессета утвердила бюджет в размере 183 миллиона шекелей на закупку самолета для главы правительства и президента страны.

Выделение средств должно было быть осуществлено еще накануне, однако оппозиция потребовала провести голосование по самолету отдельно от других бюджетных трансферов.

Следует отметить, что самолет, который станет израильским "Бортом номер один", с августа 2016 года уже находится в Израиле и проходит модернизацию.

Стоимость содержания самолета оценивается в 30 миллионов шекелей в год.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 августа 2016 г.
Самолет, который станет "бортом номер один", прибыл в Израиль







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