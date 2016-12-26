Банк Израиля потребовал от банков снизить комиссионные за операции через интернет

Заместитель инспектора банков в Банке Израиля Одеда Перец направила в коммерческие банки циркуляр с требованием "перевести результаты шагов по повышению эффективности работы в снижение взимаемых с клиентов комиссионных".

Как сообщает The Marker, на текущий момент Банк Израиля не будет вмешиваться в определение размера комиссионных, однако отдел инспектора банков дал понять, что ожидает от коммерческих банков снижения комиссионных за операции, осуществляемые без помощи клерков (через интернет, банкомат или по телефону).

Напомним, что, согласно опубликованным банками программам, к 2020 году количество банковских филиалов в Израиле сократится на 20% с 1000 до 800. Согласно требованию Банка Израиля, в районах, в которых будут закрыты филиалы, банки будут обязаны оставить банкомат, позволяющий снимать деньги и осуществлять операции по сниженным комиссионным.