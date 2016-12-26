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Экономика

С 1 января повысятся зарплаты работников охранных фирм

время публикации: 16:41 | последнее обновление: 16:41 блог версия для печати фото
С 1 января повысятся зарплаты работников охранных фирм

Министр труда и социального обеспечения Хаим Кац ("Ликуд") подписал указ, расширяющий коллективный договор сотрудников охранных компаний. В соответствии с указом министра, зарплата сотрудника охранной фирмы должна быть не меньше 28,5 шекелей в час, не менее 5.300 шекелей в месяц.

Новые ставки вступят в силу с 1 января 2017 года.

Министр труда и социального обеспечения Хаим Кац назвал повышение зарплат охранников естественным шагом, и он выразил сожаление, что для решения этого вопроса потребовалось "слишком много времени".

" Улучшение условий труда сотрудников охранных фирм является дополнительным шагом в продвижении прав работников", - цитирует министра Хаима Каца пресс-служба партии "Ликуд".

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