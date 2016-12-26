Темпы роста зарплат в израильском хайтеке немного снизились

Согласно данным компании Ethosia, в 2016 году средняя зарплата в израильском хайтеке выросла на 5% после роста на 6% в 2015 году и на 5,4% в 2014 году.

Наибольший рост зарплат – у специалистов по программированию на стороне сервера (12% прибавки к зарплате у специалиста с 5-8 годами опыта) и у специалистов по информационным технологиям (11,9%). Также значительно выросли зарплаты специалистов по разработке приложений для мобильных телефонов (9,5%) и специалистов по клиническим исследованиям и регуляции в сфере медицинских и биотехнологий. Зарплаты специалистов по разработке компьютерных чипов выросли на 7,3%.

Специалисты по проверке качества (QA) за последний год стали зарабатывать на 2% больше. А вот в сфере технической поддержки и развития бизнеса зарплаты снизились на 8,5% и 12% соответственно.

Среди программистов больше всего спроса на специалистов по Java (35%). Далее идут специалисты по C#(30%), Python (20%), C/C++ (13%) и PHP, Perl, Bash (2%).