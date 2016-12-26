26 декабря 2016 г.
последняя новость: 12:21
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:49 Темпы роста зарплат в израильском хайтеке немного снизились
09:48 Банк Израиля потребовал от банков снизить комиссионные за операции через интернет
10:45 Центробанк Ирана разрешил продажу валюты
14:06 Итоги валютных торгов: курс доллара повысился, курс евро опустился
12:17 Deutsche Bank согласился заплатить $7,2 млрд по делу о кризисе рынка ипотеки в США
08:55 "Тева" заплатит США $0,5 млрд за подкуп чиновников на Украине и в России
15:48 Уровень безработицы в Израиле вырос на 0,1%
15:34 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
10:24 Европейский суд: соглашения между ЕС и Марокко не распространяются на Западную Сахару
08:56 Кнессет утвердил госбюджет и закон о госрегулировании 2017-2018
Экономика

Темпы роста зарплат в израильском хайтеке немного снизились

время публикации: 09:49 | последнее обновление: 09:49 блог версия для печати фото
Темпы роста зарплат в израильском хайтеке немного снизились

Согласно данным компании Ethosia, в 2016 году средняя зарплата в израильском хайтеке выросла на 5% после роста на 6% в 2015 году и на 5,4% в 2014 году.

Наибольший рост зарплат – у специалистов по программированию на стороне сервера (12% прибавки к зарплате у специалиста с 5-8 годами опыта) и у специалистов по информационным технологиям (11,9%). Также значительно выросли зарплаты специалистов по разработке приложений для мобильных телефонов (9,5%) и специалистов по клиническим исследованиям и регуляции в сфере медицинских и биотехнологий. Зарплаты специалистов по разработке компьютерных чипов выросли на 7,3%.

Специалисты по проверке качества (QA) за последний год стали зарабатывать на 2% больше. А вот в сфере технической поддержки и развития бизнеса зарплаты снизились на 8,5% и 12% соответственно.

Среди программистов больше всего спроса на специалистов по Java (35%). Далее идут специалисты по C#(30%), Python (20%), C/C++ (13%) и PHP, Perl, Bash (2%).

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 26 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016