Банки Палестинской автономии обещали воздержаться от финансирования террора и бороться с отмыванием капитала

Председатель центрального банка Палестинской автономии Азам Шуэ направил израильским властями и руководству Банка Израиля письменное обязательство, согласно которому банковская система автономии будет воздерживаться от финансирования террористической деятельности и придерживаться международных правил в сфере борьбы с отмыванием нелегального капитала.

Обязательство было дано после того, как правительство Израиля разрешило израильским банкам продолжить сотрудничество с банками автономии в случае готовности перейти на международную регуляцию в данной сфере.

Соглашение между Израилем и ПНА было достигнуто при посредничестве ряда международных организаций, включая МВФ, Всемирный банк и государственный департамент США.