Медианный доход индивидуального предпринимателя в Израиле – 6,9 тысяч шекелей

Согласно данным центрального статистического бюро, в 2015 году в Израиле действовали 390 тысяч индивидуальных предпринимателей, составлявших 10,9% от участников рынка рабочей силы.

Медианный доход израильского индивидуального предпринимателя составил 6.942 шекеля, что немного больше, чем у наемных работников (6.884 шекеля). Средний доход израильского ИП – 10.472 шекеля (у наемного работника – 9.503 шекеля).

63,9% индивидуальных предпринимателей - мужчины, и их средний доход составлял 12.399 шекелей в месяц. Средний доход женщины-предпринимательницы – 7.065 шекелей в месяц. При этом мужчина-предприниматель работал в среднем 44,6 часов в неделю, а женщина – 30,3 часа в неделю.