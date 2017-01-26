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Экономика

Медианный доход индивидуального предпринимателя в Израиле – 6,9 тысяч шекелей

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати

Согласно данным центрального статистического бюро, в 2015 году в Израиле действовали 390 тысяч индивидуальных предпринимателей, составлявших 10,9% от участников рынка рабочей силы.

Медианный доход израильского индивидуального предпринимателя составил 6.942 шекеля, что немного больше, чем у наемных работников (6.884 шекеля). Средний доход израильского ИП – 10.472 шекеля (у наемного работника – 9.503 шекеля).

63,9% индивидуальных предпринимателей - мужчины, и их средний доход составлял 12.399 шекелей в месяц. Средний доход женщины-предпринимательницы – 7.065 шекелей в месяц. При этом мужчина-предприниматель работал в среднем 44,6 часов в неделю, а женщина – 30,3 часа в неделю.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 декабря 2016 г.
Отчет о бедности: меньше пенсионеров и "харедим", больше арабов и малодетных семей
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 сентября 2016 г.
Опубликованы данные по медианной зарплате в Израиле за 2014 год







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