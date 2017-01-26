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Экономика

Комиссия по контролю над ценами меняет формулы расчета

время публикации: 09:05 | последнее обновление: 09:05 блог версия для печати фото
Комиссия по контролю над ценами меняет формулы расчета

Межминистерская комиссия по контролю над ценами на товары и услуги, регулируемыми государством, утвердила смену формулы индексации цен.

Новая единая формула индексации будет постепенно заменять формулы, использовавшиеся для расчета различных видов товаров и услуг до сих пор. Некоторые из предыдущих формул были утверждены более 20 лет назад, и не соответствуют текущему состоянию экономики.

Следует отметить, что цены на электричество, воду и бензин по прежнему будут утверждаться отдельно соответствующими структурами.

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