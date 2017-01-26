Комиссия по контролю над ценами меняет формулы расчета

Межминистерская комиссия по контролю над ценами на товары и услуги, регулируемыми государством, утвердила смену формулы индексации цен.

Новая единая формула индексации будет постепенно заменять формулы, использовавшиеся для расчета различных видов товаров и услуг до сих пор. Некоторые из предыдущих формул были утверждены более 20 лет назад, и не соответствуют текущему состоянию экономики.

Следует отметить, что цены на электричество, воду и бензин по прежнему будут утверждаться отдельно соответствующими структурами.