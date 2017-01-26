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Экономика

Южная Корея ускорит переговоры о свободной торговле с Израилем

время публикации: 22:01 | последнее обновление: 22:01 блог версия для печати фото
Южная Корея ускорит переговоры о свободной торговле с Израилем

Правительство Южной Кореи приняло решение об ускорении переговоров о свободной торговле с Израилем, Эквадором, Мексикой и Японией.

Кроме того, будут инициированы переговоры с блоком южноамериканских стран МЕРКОСУР и с Евроазиатским экономическим союзом (ЕАЭС).

Данное решение стало следствием политики новой администрации США, отказавшейся от мультинациональных соглашений в пользу билатеральных.

По состоянию на текущий момент Израиль имеет соглашения о свободной торговле с 44 странами мира - 28 государствами Евросоюза, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией и Панамой.

Также ведутся переговоры о свободной торговле с ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), Китаем, Индией, Южной Кореей, Чили, Вьетнамом, Украиной. В декабре 2015 года началась проверка целесообразности договора о свободной торговле между Израилем и Австралией.

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