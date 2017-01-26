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Экономика

В число 5 крупнейших производителей БПЛА входят два израильских концерна

время публикации: 10:20 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати фото
В число 5 крупнейших производителей БПЛА входят два израильских концерна

Согласно отчету нидерландской консалтинговой фирмы ASD, в 2016 году оборот рынка военных беспилотных летательных аппаратов составил 8,5 миллиардов долларов.

Крупнейшими игроками на этом рынке являются три американские корпорации – AeroVironment Industries, General Atomics Aeronautical Systems, Northrop Grumman, и два израильских концерна – "Израильская авиационная промышленность" (IAI, ТАА) и "Эльбит Маарахот".

Согласно прогнозу, к 2022 году оборот рынка военных БПЛА вырастет до 13,7 миллиарда долларов.

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