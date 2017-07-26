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Экономика

Израиль подписал серию соглашений с Сербией, Арменией и Фиджи

время публикации: 14:54 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати

Во вторник и среду, 25-26 июля, израильские министры подписали серию соглашений в различных сферах деятельности с представителями правительств Сербии, Армении и Фиджи.

Министр обороны Сербии Александр Вулин, находящийся с визитом в Израиле, подписал совместно со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом договор о сотрудничестве в сфере оборонного производства.

По словам Вулина, он заручился поддержкой Израиля перед голосованием в UNESCO по поводу принятия в организацию Косово, объявленную в одностороннем порядке независимость которого не признают оба государства.

В Ереване министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби встретился с главой армянского МИДа Эдуардом Налбандяном. Стороны обсудили состояние израильско-армянских отношений, сотрудничество в международных организациях, меры по усилению торгово-экономических связей и реализацию туристического потенциала.

После этого министры подписали соглашение об отмене виз для обладателей дипломатических паспортов, а также двустороннюю конвенцию о предотвращении двойного налогообложения и о борьбе с уклонением от уплаты налогов. Кроме того, вместе с министром культуры Армении Арменом Амиряном, Анегби подписал план сотрудничества в сферах науки, культуры и образования на 2017-2020 годы.

В Суве министр сельского хозяйства Фиджи Иниа Серуирати и израильский посол Тибор Шлоссер подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, открывающий Фиджи доступ к израильским водным и сельскохозяйственным технологиям.

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