Кнессет утвердил реформу "продленок" в итоговом чтении

Кнессет принял во втором и третьем чтениях закон, регулирующий условия лицензирования, контроля и условия работы групп продленного дня ("цаароним"). Одним из наиболее важных уложений закона является ограничение максимальной стоимости, которую могут взимать с родителей за пребывание их ребенка в "продленке". За закон проголосовали 65 депутатов Кнессета, выступавших против не было. Закон вступит в силу уже в новом 2017-2018 учебном году, однако на детские сады, которые находятся в статусе "признанный, но неофициальный" ("мукар ше-эйно решми") он будет распространен через год.

Законопроект был разработан Ифат Шаша-Битон ("Кулану") и Яаковым Марги (ШАС).

"Это настоящий подарок родителям маленьких детей, которые не выдерживают финансовой нагрузки и вынуждены обращаться за помощью к собственным родителям, - отметила Ифат Шаша-Битон. - Разработанный в рамках закона механизм контроля, условия содержания и субсидирования, основные требования и ограничения - все это результат длительной, тщательной и напряженной работы множества специалистов, помогавших нам сформулировать этот закон. Он положит конец разорительным ценам и отсутствию какого-либо контроля, царившим в этой сфере до сих пор, и облегчит жизнь родителей, сохранив при этом качественное образование для их детей. Экономическое положение семей с детьми существенно улучшится, что они ощутят в своем бюджете “нетто” уже в ближайшее время".

Закон наделяет министра образования полномочиями, определять максимальную стоимость "продленки", максимальное количество детей, набор предоставляемых услуг, меры безопасности, количество персонала, его квалификацию и другие параметры. В зависимости от населенного пункта и пакета услуг, максимальная стоимость группы продленного дня составит до 935 шекелей в месяц.

Пресс-служба партии "Куляну" поясняет, что за несоблюдение принятых министром образования правил предусмотрены штрафы. Так, организация, муниципалитет или индивидуальный предприниматель, который задействует менее пяти “продленок” и взимает больше максимально разрешенной суммы, будет оштрафован на 1.500 шекелей, умноженных на количество детей в группе продленного дня. Те же, кто задействует более пяти "продленок", будут оштрафованы за вышеназванное нарушение на 3.000 шекелей, умноженных на количество детей в группах.

Закон предусматривает создание в министерстве образования специальной системы контроля, и администрации "цаароним" будут обязаны предоставлять инспекторам всю необходимую документацию, информацию и доступ в группы для инспекции. Нарушение этих требований также предусматривает штрафы, как и игнорирование требований инспектора устранить те или иные нарушения.

Закон будет распространяться на все группы продленного дня до третьего класса ("гимель"), за исключением тех, которые не получают финансовой помощи со стороны государства или органов местной власти, прямо или косвенно. Закон будет распространяться также на "продленки", которые задействуют государственные компании, муниципалитеты и местные советы и их представители в общественных центрах, несмотря на то, что были попытки исключить эти группы продленного дня из списка.

Вместе с тем, партия "Наш дом Израиль" выставила в качестве условия своей поддержки закона исключение из него примерно 500 частных "продленок", размещающихся на частной территории, несмотря на то, что они действуют с разрешения министерства образования и получают субсидии от государства за работу в утренние часы. Таким образом, родители детей, посещающих частные детские сады продленного дня, отвечающие вышеперечисленным условиям, продолжат выкладывать за "продленки" суммы, значительно превышающие оговоренный законом максимум в 935 шекелей в месяц.

Принятие закона приветствовала депутат от НДИ Юлия Малиновская, законопроект которой лег в основу принятого закона. "Сегодня сделан еще один важный шаг в борьбе с дороговизной жизни, шаг, приближающий всех детей страны к действительно доступным формам неформального образования. Хочу также подчеркнуть, что утвержденный сегодня Закон не распространяется на частные "цаароним" (продленки), действующие в частных жилых строениях. Этим мы сохраняем баланс между потребностью широкой общественности в приемлемых и доступных ценах, требованиями свободного рынка и свободой выбора, предоставляемой родителям. Мы ведь не хотим жить в стране коммунистического типа, в которой все находится под абсолютным контролем государства", - заявила Юлия Малиновская.

Что же касается отложенного на год действия закона в группах продленного дня из категории "мукар ше-эйно решми", речь идет о "продленках" главным образом, в ультрарелигиозном секторе: их руководство потребовало дать им год на поиск альтернативных источников финансирования и подготовку к изменению планов работы, изначально рассчитанных на более высокую плату.

Закон о контроле над деятельностью групп продленного дня регулирует сферу, которая до сих пор считалась "серой" и фактически не подлежала ни контролю, ни проверкам. Закон дополняет государственную систему субсидирования "продленок" в рамках программы министра финансов Моше Кахлона "Семья нетто": напомним, государство будет субсидировать пребывание детей в группах продленного дня на сумму 150-350 шекелей в месяц на ребенка (в зависимости от социо-экономического статуса населенного пункта).