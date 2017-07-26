4 израильских оборонных концерна по-прежнему в мировом TOP-100

Журнал Janes Defense опубликовал ежегодный рейтинг 100 крупнейших оборонных компаний в соответствии с объемом продаж военной продукции.

В рейтинг по-прежнему входят четыре израильских оборонных концерна, крупнейшим из которых является частный концерн "Эльбит Маарахот" с объемом продаж в 3 миллиарда долларов в 2016 году. Этот показатель позволил компании занять 27-ю строку рейтинга (по сравнению с 26-м местом год назад).

Концерн "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI) опустился на четыре позиции и занимает 33-ю строку рейтинга с доходом 2,6 миллиарда долларов.

Концерн "Рафаэль", напротив, поднялся с 41-й строки на 37-ю, продав вооружения на сумму 2,4 миллиарда долларов.

Замыкает израильскую четверку концерн "Военная промышленность" (ТААС, IMI), потерявший две позиции и расположившийся на 92-м месте с доходом 496 миллионов долларов.

Возглавляет мировой рейтинг Lockheed Martin с доходом 43,5 миллиарда долларов. Далее следуют Boeing (29,5 млрд долларов) и BAE Systems (23,6 млрд).