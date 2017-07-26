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Экономика

4 израильских оборонных концерна по-прежнему в мировом TOP-100

время публикации: 12:06 | последнее обновление: 12:06 блог версия для печати фото
4 израильских оборонных концерна по-прежнему в мировом TOP-100

Журнал Janes Defense опубликовал ежегодный рейтинг 100 крупнейших оборонных компаний в соответствии с объемом продаж военной продукции.

В рейтинг по-прежнему входят четыре израильских оборонных концерна, крупнейшим из которых является частный концерн "Эльбит Маарахот" с объемом продаж в 3 миллиарда долларов в 2016 году. Этот показатель позволил компании занять 27-ю строку рейтинга (по сравнению с 26-м местом год назад).

Концерн "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI) опустился на четыре позиции и занимает 33-ю строку рейтинга с доходом 2,6 миллиарда долларов.

Концерн "Рафаэль", напротив, поднялся с 41-й строки на 37-ю, продав вооружения на сумму 2,4 миллиарда долларов.

Замыкает израильскую четверку концерн "Военная промышленность" (ТААС, IMI), потерявший две позиции и расположившийся на 92-м месте с доходом 496 миллионов долларов.

Возглавляет мировой рейтинг Lockheed Martin с доходом 43,5 миллиарда долларов. Далее следуют Boeing (29,5 млрд долларов) и BAE Systems (23,6 млрд).

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 декабря 2014 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 8 августа 2014 г.
Израильские оборонные концерны укрепили свои позиции в мировом ТОП-100
// NEWSru.co.il // Экономика // 14 мая 2009 г.
Top-100 компаний Израиля. Версия "Глобс"
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 июля 2007 г.
Четыре израильские компании в списке ста крупнейших оборонных предприятий







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