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Экономика

Компания Netflix перевела фильмы и сериалы на иврит и подняла цены на подписку

время публикации: 19:40 | последнее обновление: 20:33 блог версия для печати фото
Компания Netflix перевела фильмы и сериалы на иврит и подняла цены на подписку

В среду, 26 июля, компания Netflix, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, объявила о полной "ивритизации" своего контента.

Это означает, что пользователи в Израиле будут иметь доступ к меню на иврите, а также все фильмы и сериалы будут иметь перевод на иврит. Кроме того, цена подписки будет указываться в шекелях. Соответствующее заявление, пишет сайт Nana10, представители компании сделали на встрече с журналистами в Тель-Авиве.

Nana10 сообщает, что, освоив иврит, компания разослала израильским подписчикам письма, что цены она поднимает цены на свои услуги. "Базовый" пакет будет стоить 29.90 шекелей, "стандартный" пакет - 39.90 шекелей, и "премиум" - 50 шекелей. В среднем, услуги подорожали на 6 шекелей.

Компания Netflix работает в 190 странах, ее годовой оборот составляет около 6 миллиардов долларов. Несколько недель назад компания подняла цены на свои услуги для подписчиков из Австралии, что вызвало возмущение пользователей в социальных сетях.



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