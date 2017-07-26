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Экономика

Создатель робота-пылесоса Roomba может продать карты домов пользователей корпорациям Google, Amazon или Apple

время публикации: 10:01 | последнее обновление: 10:08 блог версия для печати фото
Колин Энгл (на экране)
Колин Энгл
Создатель робота-пылесоса Roomba может продать карты домов пользователей корпорациям Google, Amazon или Apple

Колин Энгл, генеральный директор компании iRobot, создавшей автоматический пылесос Roomba, заявил агентству Reuters, что планирует "поделиться" или "продать" планы домов своих пользователей, составленные по схеме движения их пылесосов.

Последние модели пылесосов Roomba применяют технологию SLAM, позволяющую им составлять карты каждого помещения, а также "запоминать" план комнаты и расположение мебели.

По мнению Энгла, данные, собираемые роботом, могут быть использованы для создания других "умных" приборов - термостатов, осветительной аппаратуры и камер безопасности.

Поэтому руководство iRobot намерено поделиться данными, собранными их роботами, с компаниями, которые занимаются разработкой "умных" домов - Google, Amazon и Apple.

В марте этого года iRobot уже разработал в последних версиях "Румбы" дополнение, которое делает возможным "общение" пылесоса с "персональным помощником" компании Amazon - Alexa.

По словам Энгла, iRobot уже в ближайшие годы может заключить сделку по продаже планов домов с одной или несколькими из вышеуказанных корпораций.

Озвученный Энглом план был горячо одобрен инвесторами, и акции iRobot резко подскочили. Однако адвокаты, занимающиеся правами потребителей, ставят под сомнение законность подобной сделки, поскольку продажа информации о домах пользователей попадает является торговлей личной информацией.

При этом гендиректор iRobot подчеркивает, что не будет продавать данные клиентов без их разрешения.



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