Восемь израильских стартапов мобилизовали за сутки 222 миллиона долларов

За последние сутки сразу пять израильских стартап-компаний сообщили об успешном проведении раундов мобилизации капитала на общую сумму 222 миллиона долларов. Для сравнения, за весь прошлый квартал израильские стартапы мобилизовали 1,3 миллиарда долларов.

Крупнейшую сумму мобилизовал интернет-стартап WalkMe, занимающийся разработкой инструментов, позволяющий сотрудникам маркетинговых отделов, не являющимся программистами, добавлять к сайтам и мобильным приложениям инструкции для пользователей в режиме реального времени.

В шестом для себя раунде мобилизации WalkMe получила от инвесторов 75 миллионов долларов. Среди 1.400 корпоративных клиентов компании – около 125 корпораций из списка Fortune 500.

Еще один интернет-стартап SimilarWeb получил от инвесторов 47 миллионов долларов. Компания, созданная в 2009 году, разработала технологию подробного анализа посещения сайтов.

Стартап Iguazio, работающий в сфере больших данных, мобилизовал 33 миллиона долларов. Стартапы в сфере кибербезопасности PerimeterX и Nyotron получили, соответственно, 23 миллиона и 21 миллион долларов.

Компания Prospera, занимающаяся технологиями обработки данных для сельского хозяйства, мобилизовала 15 миллионов долларов. Стартап в сфере цифровой медицины Somatix получил 6 миллионов долларов, а компания Brand Total, занимающаяся маркетинговыми технологиями – 2 миллиона долларов.