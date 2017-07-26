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Экономика

Восемь израильских стартапов мобилизовали за сутки 222 миллиона долларов

время публикации: 21:36 | последнее обновление: 21:36 блог версия для печати фото
Восемь израильских стартапов мобилизовали за сутки 222 миллиона долларов
Восемь израильских стартапов мобилизовали за сутки 222 миллиона долларов
Восемь израильских стартапов мобилизовали за сутки 222 миллиона долларов

За последние сутки сразу пять израильских стартап-компаний сообщили об успешном проведении раундов мобилизации капитала на общую сумму 222 миллиона долларов. Для сравнения, за весь прошлый квартал израильские стартапы мобилизовали 1,3 миллиарда долларов.

Крупнейшую сумму мобилизовал интернет-стартап WalkMe, занимающийся разработкой инструментов, позволяющий сотрудникам маркетинговых отделов, не являющимся программистами, добавлять к сайтам и мобильным приложениям инструкции для пользователей в режиме реального времени.

В шестом для себя раунде мобилизации WalkMe получила от инвесторов 75 миллионов долларов. Среди 1.400 корпоративных клиентов компании – около 125 корпораций из списка Fortune 500.

Еще один интернет-стартап SimilarWeb получил от инвесторов 47 миллионов долларов. Компания, созданная в 2009 году, разработала технологию подробного анализа посещения сайтов.

Стартап Iguazio, работающий в сфере больших данных, мобилизовал 33 миллиона долларов. Стартапы в сфере кибербезопасности PerimeterX и Nyotron получили, соответственно, 23 миллиона и 21 миллион долларов.

Компания Prospera, занимающаяся технологиями обработки данных для сельского хозяйства, мобилизовала 15 миллионов долларов. Стартап в сфере цифровой медицины Somatix получил 6 миллионов долларов, а компания Brand Total, занимающаяся маркетинговыми технологиями – 2 миллиона долларов.

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