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Экономика

Израиль начал шестой раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Украиной

время публикации: 14:17 | последнее обновление: 14:17 блог версия для печати фото
Израиль начал шестой раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Украиной

В среду, 26 июля, в Киеве начался шестой раунд переговоров израильской и украинской делегаций по соглашению о свободной торговле между странами.

В ходе двухдневных переговоров планируется продолжение согласования детального плана соглашения по вопросам доступа к сельскохозяйственному и промышленному рынкам. В частности, должен быть установлен уровень сокращения таможенных пошлин.

В ходе пятого раунда, состоявшегося в Тель-Авиве в марте 2017 года, стороны согласовали большую часть вопросов по поводу доступа товаров на рынки, а также по поводу определения места происхождения товаров.

На текущий момент Израиль занимает 22-е место среди торговых партнеров Украины. Торговый оборот между странами составляет 367 миллионов долларов в год.

По состоянию на текущий момент Израиль имеет соглашения о свободной торговле с 44 странами мира - 28 государствами Евросоюза, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией и Панамой.

Также ведутся переговоры о свободной торговле с ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), Китаем, Южной Кореей, Чили, Вьетнамом, Украиной. В декабре 2015 года началась проверка целесообразности договора о свободной торговле между Израилем и Австралией.

Переговоры с Индией временно приостановлены в связи с разочарованием индийской стороны в эффективности договоров о свободной торговле, подписанных с другими странами.

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