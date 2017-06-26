Главным технологическим подрядчиком ЦАХАЛа стала "Авиационная промышленность"

Концерн "Авиационная промышленность", совместно с компаниями TSG и Leidos выиграла конкурс на создание самого крупного технологического центра за все время существования ЦАХАЛа. Об этом сообщает министерство обороны.

В тендере участвовали шесть групп, состоящих как из израильских, так и из западных компаний, однако в соответствии с его условиями, генеральными подрядчиками должны были выступать израильтяне. Сумма контракта оценивается в сотни миллионов шекелей.

Победителям предстоит объединить в единую систему десятки компьютерных центров, разбросанные по всей территории Израиля, а также обеспечивать работу нового информационного центра в течение указанного в тендере срока.

"Это огромный, принципиально новый технологический проект, имеющий всего несколько аналогов в мире. Выбор главного технологического подрядчика ЦАХАЛа, вместе с другими заключенными контрактами, обеспечит нам долгосрочную возможность решать важные оборонные задачи", - заявил глава отдела контрактов министерства обороны Ави Дадон.

Новый центр войдет в структуру Управления компьютерной службы и киберзащиты генерального штаба ЦАХАЛа. Он будет располагаться на юге, став частью проекта по переводу военных баз в Негев.