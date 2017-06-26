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Экономика

Электрическая компания прекратила рассылать счета за май и июнь

время публикации: 19:29 | последнее обновление: 20:11 блог версия для печати фото
Электрическая компания прекратила рассылать счета за май и июнь

В понедельник, 26 июня, в рамках забастовочных санкций сотрудники "Хеврат Хашмаль" прекратили рассылать населению счета за электричество за май и июнь. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Рабочий комитет израильской Электрической компании объявил о начале забастовочных санкций еще 13 июня. Санкции были введены в ответ на отказ государства продвигать реформу рынка электроэнергии только после согласования с рабочим комитетом.

В рамках забастовочных санкций работники компании также прекратили взимать долги с клиентов, обслуживать конкурирующие частные электростанции и переводить деньги частным производителям электроэнергии.

Всеизраильский суд по трудовым конфликтам разрешил профсоюзу бастовать, пока государство не согласует с рабочим комитетом реформу рынка.



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