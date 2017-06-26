Повышение пенсионного возраста женщин вновь отложено

Финансовая комиссия Кнессета в шестой раз проголосовала за то, чтобы отложить вступление в силу закона о повышении пенсионного возраста для женщин до 1 января 2018 года.

По информации сайта The Marker, еще до начала заседании комиссии ее глава, Моше Гафни, заявлял, что комиссия собственным законопроектом заблокирует повышение пенсионного возраста, если минфин не найдет решение проблемы для женщин, которые были уволены в предпенсионном возрасте.

В декабре 2016 года финансовая комиссия Кнессета приняла решение отложить на семь месяцев дату вступления в силу закона о повышении пенсионного возраста для женщин с 62 до 64 лет, который должен был вступить в силу автоматически с 1 января 2017 года. Отсрочка была принята с тем, чтобы депутаты и минфин могли разработать пакет мер, который бы сопровождал повышение пенсионного возраста.

Напомним, что специальная комиссия при министерстве финансов, в которую входили представители бюджетного отдела и отдела по контролю над рынком капитала в минфине, Банка Израиля, Института национального страхования, Национального совета по экономике, организации НААМАТ, центра "Адва", промышленники и представители академии, подала свои рекомендации по данному вопросу еще в конце сентября прошлого года.

На текущий момент средний возраст жизни израильской женщины – 86,2 года. Это означает, что в среднем женщина живет на пенсии более 24 лет, и вынуждена жить бедно, потому что ее пенсионные накопления существенно ниже, чем у мужчины. В подавляющем большинстве развитых стран пенсионный возраст женщин уравнен с пенсионным возрастом мужчин. Исключение составляют Польша, Чили (5 лет разницы, как и в Израиле), Австрия, Словения (2 года разницы) и Швейцария (1 год разницы).