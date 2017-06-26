Туркомпания "Хофеш ве-Теуфа" прекратила работу: отпуск тысяч клиентов под угрозой

Туристическая компания "Хофеш ве-Теуфа" внезапно прекратила свою работу. Офисы компании закрыты, а ее директор Гидон Бен-Дори не выходит на связь, сообщает The Marker.

Также прекратил работу сайт hofesh4u.co.il, через который компания продавала билеты частным клиентам.

Компания "Хофеш ве-Теуфа" работала в основном с туристическими агентами, специализируясь на бронировании чартерных рейсов на греческие острова и в Италию.

В сообщении, полученном агентами, воскресенье, 25 июня, говорится, что офисы компании закрываются, а все сделанные заказы отменены.

Следует отметить, что с серьезной проблемой столкнутся только индивидуальные клиенты, делавшие заказы через сайт. Те, кто заказывал полеты через турагентов, в худшем случае должны получить возврат денег за билеты.

По данным The Marker, компания "Дака 90" уже заявила, что клиентам, находящиеся на текущий момент за границей, будет организован возврат в Израиль другими рейсами. Клиенты, которые вылететь не успели, получат назад деньги.





