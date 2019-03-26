Социально-экономические проблемы и выборы 2019. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Социально-экономические проблемы и выборы 2019". В опросе, который проводился 25-26 марта, приняли участие 2.119 респондентов (1.597 из них ответили на все 20 вопросов).

Опрос был предназначен для граждан Израиля, имеющих право голоса на предстоящих выборах в Кнессет, 99% участников опроса соответствовали этому критерию.

ИТОГИ ОПРОСА

"Бедные" и "богатые"

В ходе опроса было определено, к каким категориям населения по доходу относятся наши читатели.

К категории с самым низким уровнем дохода (первый дециль – около 4.800 шекелей в месяц нетто на семью) относятся 24% участников опроса (при этом несколько меньше, 20%, субъективно относят себя к этой категории). Ко второму децилю (около 7.900 шекелей в месяц в среднем нетто) относятся 15,5% (субъективно к этой категории себя отнесли 13% опрошенных). Эти результаты подтверждают тезис, согласно которому люди с низкими доходами субъективно склонны считать свой экономический статус более высоким, чем он есть на самом деле – что часто оказывает влияние на принимаемые ими экономические решения.

Менее "бедные" категории. Третий дециль (около 9.900 шекелей в месяц нетто) – 13% (субъективно – 12%). Четвертый (около 12.100 шекелей) – 10% (субъективно – те же 10%). Пятый (около 13.900 шекелей) – 9% (11%). Шестой (около 16.200 шекелей) – 7% (7%). Седьмой (около 18.800 шекелей) – 4% (5%).

Самые "богатые" категории. Восьмой дециль (около 20.600 шекелей в месяц в среднем нетто) – 6% (субъективно – 5%). Девятый (около 25.400 шекелей) – 5% (3%). Десятый (около 35.500 шекелей) – 2% (2%).

Социально-экономические проблемы Израиля

Подавляющее большинство опрошенных, 76%, согласны с мнением, что Израиль является страной с одной из развитых и устойчивых экономик в мире. 19% не согласны с этим.

При этом только 36% согласны с тем, что Израиль является страной с одной из лучших в мире систем социального обеспечения. Большинство, 58%, с этим не согласны.

Участникам опроса было предложено назвать основные социально-экономические проблемы Израиля, требующие скорейшего решения. Чаще всего говорилось о 1) проблемах жилищного сектора (дефицит жилья, цены на покупку/аренду) – 75%, 2) дороговизне жизни – 73%, 3) состояние системы здравоохранения – 66%, 4) бюрократия – 57%, 5) состояние системы просвещения – 45%, 6) состояние системы общественного транспорта – 45%, 7-8) социальное неравенство и засилье профсоюзов – по 43%.

Читателям был задан вопрос: "Какие варианты решения проблем в сфере транспорта вы готовы поддержать?" Наиболее частые ответы: 1) ускоренное строительство рельсового транспорта (метро, трамваи, железные дороги) – 61%, 2) массовое строительство новых дорог и магистралей – 44%, 3) выделение скоростных полос для общественного транспорта – 40%, 4) увеличение субсидирования общественного транспорта – 35%.

Читателям был задан вопрос: "Какие варианты решения проблем в сфере здравоохранения вы готовы поддержать?" Наиболее частые ответы: 1) строительство новых больниц – 74%, 2) увеличение корзины субсидируемых лекарств – 56%, 3) открытие новых медицинских факультетов – 56%, 4) увеличение набора на существующие медицинские факультеты – 52%, 5) увеличение денежных поощрений для медиков, перебирающихся на периферию – 38%.

Социально-экономические инициативы различных партий

В предвыборный период многие партии представили свои социально-экономические программы. Участники опроса могли дать оценку отдельным параграфам и инициативам в программах различных партий – при этом название партий в опросе указано не было, но при подведении итогов мы указываем, о каких партиях шла речь в том или ином случае. Формулировки этих инициатив были взяты нами из предвыборных программ партий или предложены пресс-службами партий, участвующих в выборах.

Инициативы публикуются от получивших наибольшую поддержку аудитории к получившим наименьшую поддержку.

1. 87% поддержали инициативу перераспределения бюджета: больше на больницы, образование, социальную помощь, и меньше на коалиционные нужды правительства. Против высказались только 3%. И 7% заявили: "Ни да, ни нет, считаю эту инициативу популистской и нереалистичной". Данный пункт записан в программе нового блока "Кахоль Лаван", созданного Бени Ганцем ("Хосэн ле-Исраэль"), Яиром Лапидом ("Еш Атид") и Моше Яалоном (ТЭЛЕМ).

2. 74% поддержали запрет на забастовки в жизненно важных для государства структурах (порты, аэропорты, электрическая и водопроводная компании и т.д.) с обязательным арбитражем. 11% против. 11% считают эту инициативу популистской и нереалистичной. Эта инициатива из программы "новых правых" – партии "А-Ямин а-Хадащ", под руководством Нафтали Беннета и Айелет Шакед.

3. 71,5% поддержали устранение монополии раввината на кашрут: признание зарубежного свидетельства о кошерности продуктов и других подобных свидетельств. 10% против. 9% считают это популизмом. Эта инициатива из программы левой партии МЕРЕЦ.

4. 71% опрошенных поддержали инициативу о повышении минимального гарантированного дохода пенсионеров до 70% от минимальной зарплаты. 6% против. 18% считают инициативу популистской и нереалистичной. Эта инициатива из программы партии "Наш дом Израиль".

5. 69% респондентов согласны с мнением, что наиболее эффективной и социально справедливой экономической системой является система свободного рынка? 11% с этим не согласны. Это строчка из программного документа партии "Ликуд". Впрочем, ни на этих, ни на прошлых выборах "Ликуд" не представлял никакой программы, оставаясь "партией власти".

6. 64% поддерживают инициативу повышения дохода на пенсионера-одиночку до 5000 шекелей и на пару пенсионеров до 8250 шекелей. 7% против. 23% считают инициативу популистской и нереалистичной. Эта инициатива из программы партии "Кулану".

7. 37% согласны с инициативой, описанной так: "Для того, чтобы поднять уровень школьного образования, необходимо ввести систему ваучеров, которая создаст конкуренцию между школами и поднимет престиж и зарплату учителей". Против 14%. Считают это популизмом 18%. Инициатива предложена партией "Зеут".

8. 25% согласны с мнением, что нельзя построить здоровую экономику, если Израиль продолжит тратить миллиарды на удержание "территорий". 49% придерживаются иного мнения. Данный пункт взят из интервью лидера партии "Авода" Ави Габая сайту NEWSru.co.il.

Читателям был дан перечень инициатив и задан вопрос: "Какие из них имеют шансы на утверждение Кнессетом следующего созыва?" Наиболее частые ответы: 1) запрет на забастовки жизненно-важных структур с обязательным арбитражем – 44%, 2) повторное утверждение открытия медфака в университете Ариэля – 39%, 3) приравнивание пособий по старости и пособий по инвалидности к 70% от минимальной зарплаты – 37%, 4) массовое строительство жилья для долгосрочной аренды – 35%, 5) снятие пошлин на импорт сельхозпродукции – 34%, 6) сокращение финансирования йешив – 34%, 7) повышение пенсионного возраста для женщин до 64 лет – 32%, 8) ограничение количества министерств – 32%.

Социально-экономические проблемы и их влияние на выборы

Читателям был задан вопрос: "Позиция партии по каким вопросам для вас является определяющей при выборе – за кого голосовать?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа) 80% выбрали ответ: социально-экономические вопросы. 79%: внешняя политика и безопасность. Отметим, что, когда NEWSru.co.il проводит общие опросы по политическим предпочтениям, всегда на первом месте, со значительным отрывом оказывается "внешняя политика и безопасность".

Участникам опроса был задан вопрос: "Как вы считаете, какие из перечисленных ниже партий уделяют наибольшее внимание решению социально-экономических проблем?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). При такой постановке вопроса лидером оказалась партия "Кулану" – 41%. Далее следуют: НДИ – 39%, "Ликуд" – 24%, "Кахоль Лаван" – 13%, "Зеут" – 8%, МЕРЕЦ – 5%, "Авода" – 5%, "А-Ямин а-Хадаш" – 5%, "Гешер" – 4%, ШАС – 3%.

При этом, согласно опросу о политических предпочтениях (в конце февраля), за "Кулану" намерены голосовать только 3,5% наших читателей, за НДИ – 28%, за "Ликуд" – 33%, за "Кахоль Лаван" – 14%.

Последний вопрос звучал так: "Согласны ли вы с мнением, что пришло время голосовать за партию, которая во главу угла ставит решение социально-экономических проблем?" 55% ответили утвердительно. И только 24% сказали: нет.

Однако реальное голосование во время выборов показывает, что русскоязычные израильтяне, как правило, голосуют за идеологически близкие им партии, оставляя на втором плане социально-экономические проблемы.





