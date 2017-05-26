25 лучших израильских стартапов по версии Business Insider

Портал Business Insider опубликовал рейтинг 25 лучших израильских стартап-компаний в сфере высоких технологий, основанный на достижениях компаний за последний год и интервью с инвесторами, вложившими в них средства.

На первом месте рейтинга – компания StoreDot, разработавшая технологию сверхбыстрой зарядки аккумуляторов, сократив время зарядки с полутора часов до 1-2 минут. Компания планирует уже в 2017 году приступить к массовому производству нового типа батарей.

Второе место рейтинга занимает приобретенная корпорацией Intel за 15 миллиардов долларов компания Mobileye, специализирующаяся на разработке автоматических технологий для безопасного вождения автомобилей и для автономных автомобилей.

На третьем месте – стартап Cortica, разрабатывающий высокоточную технологию распознавания изображений. Созданная израильской компанией технология Image2TextTM, базирующаяся на анализе работы коры головного мозга человека при распознавании изображений, позволяет не только распознавать картинки и видео, но и автоматически создавать для них таксономию для последующего контекстного поиска.

Компания Gett, разработавшая приложение по заказу такси, занимает четвертое место рейтинга. Недавно Gett получила статус "единорога", достигнув рыночной стоимости в миллиард долларов.

Пятое место – у компании Waze, разработавшей одноименное навигационное приложение и купленной Google за 1,15 миллиарда долларов.

Компания MindSpace, работающая в сфере коворкинга в Тель-Авиве, Берлине, Гамбурге и ряде других городов, занимает шестое место рейтинга.

На седьмом месте – компания Flytrex, разрабатывающая технологии доставки грузов с помощью дронов.

Компания Viber, создавшая одноименное приложение для связи и приобретенная японской компанией Rakuten за 900 млн долларов, занимает восьмое место списка.

Девятое место – у компании Airobotics, разрабатывающей автономные беспилотники для наблюдения и картографии.

Замыкает первую десятку стартап Via, создавший приложение, которое позволяет искать попутные автомобили.

На 11-м месте – компания Wix, создавшая платформу для создания веб-сайтов, в том числе для мобильных телефонов. У компании 90 миллионов пользователей в 190 странах мира и 290 миллионов долларов доходов в 2016 году.

12-е место занимает стартап SalesPredict Киры Радинской, год назад купленный компанией eBay. Стартап помогает компаниям определять потенциальных клиентов.

Компания Vroom, создавшая платформу для покупки и продажи автомобилей – на 13-м месте рейтинга.

На 14-м месте компания Secret Double Octopus, разработавшая приложение для идентификации личности, позволяющее отказаться от использования паролей.

15-е место занимает компания Dapulse, платформа которой позволяет улучшить управление командной работой, добиваясь большей продуктивности в проектах с большим количеством участников.

Также в двадцатку входят компании Nexar (приложение по предотвращению ДТП), Arbe Robotics (технологии для безопасного использования автономных дронов), GlucoMe (система мониторинга уровней сахара в крови у диабетиков), Argus Cyber Security (технологии кибербезопасности для автомобилей), Windward (платформа для мониторинга морских перевозок).

21-е место – у компании Brayola, создавшей платформу для онлайн-покупки бюстгалтеров. На 22-м месте – генеалогический сервис MyHeritage, на 23-м – платформа социального финансирования OurCrowd.

Замыкают рейтинг стартап Mobli (социальные медиа) и компания Zebra (диагностика рака груди на ранних стадиях).





