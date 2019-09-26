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Экономика

ТОП-10 хайтек-компаний и стартапов в Израиле, в которых лучше всего работать

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 09:44 блог версия для печати фото
Первое место - Microsoft Israel
На втором месте – Taboola
Google Israel занял третье место

Экономическая компания D&B опубликовала ежегодный список хайтек-компаний в Израиле, в которых лучше всего работать. Рейтинг основан на опросе значительного количества работников, представителей компаний и фирм по трудоустройству.

Первое место рейтинга в 2019 году – Microsoft Israel, год назад занимавший третью строчку. На втором месте – Taboola, переместившаяся на четыре позиции вверх по сравнению с прошлым годом. Google Israel занял третье место, лишившись лидерства.

Четвертое место – у компании Soluto, а пятое – у компании Playtika. Обе компании существенно улучшили условия труда по сравнению с прошлым годом, что позволило им подняться в рейтинге на 9 и на 10 строк соответственно.

Facebook Israel, год назад бывший на второй строке, в 2019 году занимает только шестое место. Natural Intelligence переместилась с 33-й строки на седьмое место, Iron Source – на восьмом месте, Wix потерял четыре позиции, но остался в первой десятке на девятом месте. Замыкает первую десятку Apple Israel, год назад бывший шестым.

Intel Israel, SimilarWeb и Cyberark, в прошлом году входившие в ТОП-10, на этот раз заняли 11-е, 12-е и 13-е места. Intuit переместилась на 10 позиций вверх и занимает 14-ю строку. Palo Alto – 15-я, Outbrain вылетела из первой десятки на 16-е место. Далее следуют Check Point и Elbit Systems. Единственный новичок рейтинга, сумевший прорваться сразу в ТОП-20, компания WalkMe, заняла 19-е место, а замыкает двадцатку Nice.

Самое значительное падение в рейтинге – у компании KLA Israel, опустившейся с 26-го места на 40-е. Среди новичков ТОП-50 – компании Stratasys (23), Checkmarx (24), Vonage (26), Chegg (41). Optimove, Symantec, JPMorgan, Zerto и ClickSoftware заняли места с 46-го по 50-е.

В ТОП-10 стартап-компаний с лучшими условиями труда вошли Namogoo, Moovit, HoneyBook, FundBox, Zebra Medical Vision, WindWard, Redis Labs, Bizzabo, Verbit, SuperUp.

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