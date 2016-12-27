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Экономика

Израиль объявил о прекращении оказания помощи Анголе

время публикации: 14:40 | последнее обновление: 14:40 блог версия для печати фото
Израиль объявил о прекращении оказания помощи Анголе

Посол Израиля в Анголе Орен Розенблат передал МИД этой страны ноту, в которой уведомил о прекращении оказания Израилем Анголе международной помощи.

Сегодня Розенблат должен встретиться с заместителем гендиректора МИД Анголы и выразить разочарование по поводу голосования ангольского представителя в Совете безопасности ООН, сообщает "Исраэль а-Йом".

Напомним, что ранее премьер-министр и министр иностранных дел Биньямин Нетаниягу распорядился прекратить оказание помощи Сенегалу, отменил визит министра иностранных дел Сенегала в Израиль и отозвал посла для консультаций.

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