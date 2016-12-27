Израиль объявил о прекращении оказания помощи Анголе

Посол Израиля в Анголе Орен Розенблат передал МИД этой страны ноту, в которой уведомил о прекращении оказания Израилем Анголе международной помощи.

Сегодня Розенблат должен встретиться с заместителем гендиректора МИД Анголы и выразить разочарование по поводу голосования ангольского представителя в Совете безопасности ООН, сообщает "Исраэль а-Йом".

Напомним, что ранее премьер-министр и министр иностранных дел Биньямин Нетаниягу распорядился прекратить оказание помощи Сенегалу, отменил визит министра иностранных дел Сенегала в Израиль и отозвал посла для консультаций.