Данные по экспорту и импорту вооружений за 2008-2015 годы: Израиль в числе лидеров

Согласно данным исследовательского центра Конгресса США, в период с 2008 по 2015 год Израиль экспортировал вооружения на сумму 10,2 миллиардов долларов, занимая 8-е место в мире среди экспортеров вооружений.

Как отмечает The New York Times, крупнейшим поставщиком вооружений остаются США (117 миллиардов долларов). Далее следуют Россия (66,5 млрд), Франция (29,3 млрд), Великобритания (22,2 млрд), Германия (22 млрд), Китай (18,5 млрд) и Италия (13,2 млрд). Замыкают десятку крупнейших экспортеров вооружений Испания и Швеция. В общей сложности за восемь лет все страны мира экспортировали вооружения на 409 миллиардов долларов (в ценах 2015 года).

При этом следует отметить, что в 2015 году Израиль в первую десятку экспортеров вооружений не входит, Китай занимает четвертую позицию, а к числу лидеров присоединяются Швейцария и Сингапур.

В то же время по подписанным контрактам на поставку Израиль занял в 2015 году десятую строчку (700 миллионов долларов). Столько же – у Великобритании. Турция подписала контракты на поставку вооружений на 800 миллионов долларов.

Отчет показывает, что Израиль стабильно занимает 7-8 позицию в мире по поставке вооружений развивающимся странам. В период с 2008 по 2015 год израильские поставки вооружений в развивающиеся страны составили 6,1 миллиардов долларов. За этот же период Израиль подписал контракты на поставку развивающимся странам вооружений на 6,8 миллиарда долларов (10-е место в мире).

В период с 2012 по 2015 год на Ближний Восток (включая Израиль) было поставлено 362 танка и самоходных артиллерийских установок, 686 стволов артиллерии, 1.011 бронетранспортеров, 11 крупных и 50 малых боевых кораблей, одна подводная лодка, 75 сверхзвуковых боевых самолетов, 135 других военных самолетов, 110 вертолетов, 5716 ракет ПВО, 74 ракеты "земля-земля" и 190 противокорабельных ракет.

Крупнейшими получателями оружия на Ближнем Востоке в 2015 году стали Египет (5,3 млрд долларов), Ирак (5 млрд), Саудовская Аравия (4,5 млрд), Алжир (1,6 млрд) и Израиль (1,3 млрд).

В период с 2012 по 2015 год Саудовская Аравия закупила вооружения на 17,7 млрд долларов, Ирак – на 10,3 млрд, Египет – на 9,8 млрд, ОАЭ и Алжир – на 5,5 млрд каждый, Израиль – на 4,8 млрд, Оман – на 3,8 млрд, Марокко – 2,6 млрд, Кувейт – на 1,9 млрд. Далее следуют Катар, Иордания, Сирия, Ливан, Ливия, Йемен, Иран и Бахрейн. Тунис за эти годы не потратил на закупку вооружений ни доллара.

В то же время по подписанным в 2015 году договорам на закупку вооружений на Ближнем Востоке с большим отрывом лидирует Катар (17,5 млрд долларов). Далее следуют Египет (11,9 млрд) и Саудовская Аравия (8,6 млрд). Израиль на четвертом месте с 4,6 млрд долларов, ОАЭ подписали контракты на 4,1 млрд, Ирак – на 2,2 млрд, Алжир – на 2,1 млрд долларов.

Контракты, подписанные Саудовской Аравией в период с 2008 по 2015 год, оцениваются в 93,5 миллиарда долларов. Египет подписал контракты на 30,1 млрд долларов, Ирак – на 29,1 млрд долларов, ОАЭ – на 25,7 млрд долларов, Катар – на 23,9 млрд, Алжир – на 17,8 млрд, Израиль – на 14,3 млрд.





