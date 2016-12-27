27 декабря 2016 г.
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Экономика

Вопреки прогнозам: объемы израильского экспорта выросли за год на 3%

время публикации: 12:34 | последнее обновление: 12:34 блог версия для печати фото
Вопреки прогнозам: объемы израильского экспорта выросли за год на 3%

Несмотря на пессимистичные прогнозы многих экономистов и неутешительные показатели первых кварталов, по итогам года объемы израильского экспорта выросли в 2016 году на 3%.

Экспорт товаров (без учета бриллиантов) снизился на 3% и составил 44 миллиарда долларов. В том числе сельскохозяйственный экспорт снизился на 4% и составил 1,1 миллиарда долларов. Экспорт бриллиантов вырос на 3% и составил 7,5 миллиардов долларов.

Параллельно экспорт услуг вырос на 10%, достигнув объема 40 миллиардов долларов.

Экспорт высокотехнологичных товаров снизился на 11% и составил 21 миллиард долларов. Основной причиной столь резкого снижения стали работы по переходу на новый ряд процессоров, проводимые корпорацией Intel в Кирьят-Гате. Экспорт высокотехнологичных услуг вырос на 30% до 20 миллиардов долларов. На него приходится пятая часть всего израильского экспорта и половина экспорта сферы высоких технологий. В том числе экспорт услуг по исследованию и разработкам (без учета продажи стартапов) вырос на 18% и составил 5 миллиардов долларов.

В невысокотехнологичных областях следует отметить снижение объемов экспорта химикатов (-18%), напитков и продуктов питания (-6%) и текстильной продукции (-5%). В то же время на 79% вырос объем экспорта электронного и электрического оборудования, на 40% - объем экспорта нефтепродуктов, на 4% - рост экспорта станков и тяжелого машинного оборудования.

Экспорт финансовых услуг вырос на 5%, а транспортных услуг – сократился на 13%.

Второй год подряд продолжает сокращаться экспорт израильских товаров и услуг в Европейский союз. В этом году он сократился на 5% и составил 12,8 миллиарда долларов. В то же время объем экспорта в США вырос на 6% до 11,7 миллиарда долларов, что является шестилетним рекордом.

Экспорт в страны Азии снизился на 14% до 9,8 миллиарда долларов, в первую очередь – из-за сокращения экспорта чипов, производимых концерном Intel. Если нейтрализовать эффект Intel, объемы экспорта в Азию остались на прошлогоднем уровне.

Экспорт в страны Латинской Америки сократился на 7% до 1,8 миллиарда долларов из-за резкого сокращения экспорта в Колумбию. Экспорт в страны Африки сократился на 23% до 780 миллионов долларов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 декабря 2016 г.
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