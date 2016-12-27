27 декабря 2016 г.
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Экономика

Минпромторг Индии опубликовал запрос о предложениях по договору о свободной торговле с Израилем

время публикации: 11:29 | последнее обновление: 11:29 блог версия для печати фото
Минпромторг Индии опубликовал запрос о предложениях по договору о свободной торговле с Израилем

Министерство промышленности и торговли Индии опубликовало обращение к коммерческим структурам страны о внесении предложений касательно договора о свободной торговле с Израилем.

Речь идет о консультациях с коммерческими структурами по поводу критериев продукции, которая будет подпадать под действие договора.

По состоянию на текущий момент Израиль имеет соглашения о свободной торговле с 44 странами мира - 28 государствами Евросоюза, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией и Панамой.

Также ведутся переговоры о свободной торговле с ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), Китаем, Индией, Южной Кореей, Чили, Вьетнамом, Украиной. В декабре 2015 года началась проверка целесообразности договора о свободной торговле между Израилем и Австралией.

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