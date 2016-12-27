27 декабря 2016 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:20 Кнессет одобрил повышение штрафа за неубранные собачьи экскременты в Тель-Авиве и Бат-Яме
08:32 Данные по экспорту и импорту вооружений за 2008-2015 годы: Израиль в числе лидеров
16:41 С 1 января повысятся зарплаты работников охранных фирм
16:24 Учетная ставка на январь 2017 года осталась на уровне 0,1%
14:40 Кнессет утвердил финансирование израильского Air Force-1
09:49 Темпы роста зарплат в израильском хайтеке немного снизились
09:48 Банк Израиля потребовал от банков снизить комиссионные за операции через интернет
10:45 Центробанк Ирана разрешил продажу валюты
14:06 Итоги валютных торгов: курс доллара повысился, курс евро опустился
12:17 Deutsche Bank согласился заплатить $7,2 млрд по делу о кризисе рынка ипотеки в США
Экономика

Кнессет одобрил повышение штрафа за неубранные собачьи экскременты в Тель-Авиве и Бат-Яме

время публикации: 09:20 | последнее обновление: 09:20 блог версия для печати фото
Кнессет одобрил повышение штрафа за неубранные собачьи экскременты в Тель-Авиве и Бат-Яме

Законодательная комиссия Кнессета утвердила изменение муниципальных подзаконных актов об изменении размера штрафа за неубранные собачьи экскременты, принятых мэриями Тель-Авива и Бат-Яма.

В этих городах размер штрафа вырастет с 475 шекелей до 730 шекелей.

Согласно представленным на заседании комиссии данным, в 2016 году в Бат-Яме было выписано 603 штрафа за неубранные экскременты, а в Тель-Авиве – около 2 тысяч штрафов.

В Бат-Яме за собачниками следят около 20 муниципальных инспекторов, в Тель-Авиве – около 40 инспекторов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 декабря 2016 г.
Домашние животные в жизни русских израильтян. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 27 июля 2016 г.
Новая Зеландия ужесточает контроль над собаками. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В мире // 23 июля 2015 г.
Мэр итальянского городка запретил собакам лаять в послеобеденные часы







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 27 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016