Кнессет одобрил повышение штрафа за неубранные собачьи экскременты в Тель-Авиве и Бат-Яме

Законодательная комиссия Кнессета утвердила изменение муниципальных подзаконных актов об изменении размера штрафа за неубранные собачьи экскременты, принятых мэриями Тель-Авива и Бат-Яма.

В этих городах размер штрафа вырастет с 475 шекелей до 730 шекелей.

Согласно представленным на заседании комиссии данным, в 2016 году в Бат-Яме было выписано 603 штрафа за неубранные экскременты, а в Тель-Авиве – около 2 тысяч штрафов.

В Бат-Яме за собачниками следят около 20 муниципальных инспекторов, в Тель-Авиве – около 40 инспекторов.