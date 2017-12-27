Достигнуто принципиальное соглашение по реформированию рынка электроэнергии

Министерства финансов и энергетики, Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут"), руководство и рабочий комитет Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") объявили о достижении принципиального соглашения по реформированию израильского рынка электроэнергии.

В рамках соглашения, рассчитанного на 8 лет, "Хеврат Хашмаль" продаст пять старых электростанций ("Эшколь", "Рамат Ховав", "Ридинг", "Алон Тавор" и два блока "Хагит") совокупной мощностью 4.000 мегаватт, а также передаст государству свободные участки на объектах в Ашдоде и Ашкелоне.

Новые электростанции останутся во владении "Хеврат Хашмаль", которая также построит два новых парогазовых блока на электростанции в Хадере.

Оставшиеся в распоряжении "Хеврат Хашмаль" электростанции будут разделены на две дочерние компании, одна – для угольных электростанций и одна – для парогазовых.

Подразделение управления спросом и распределения электроэнергии будет выделено в независимую структуру с целью ликвидации существующего структурного конфликта интересов, при котором "Хеврат Хашмаль" и производит электричество и занимается распределением его закупки для электросетей.

2.800 работников "Хеврат Хашмаль" уйдут на досрочную пенсию или уволятся с получением премии. При этом по достижении пенсионного возраста они получат прибавку к пенсии в размере 1.250-1.700 шекелей в месяц.

Кроме того, постоянные работники получат одноразовую премию в размере 30 тысяч шекелей, а временные – в размере 10 тысяч шекелей.

Окончательный договор должен быть подписан сторонами в течение 45 дней.