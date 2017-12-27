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Экономика

Достигнуто принципиальное соглашение по реформированию рынка электроэнергии

время публикации: 09:19 | последнее обновление: 09:19 блог версия для печати фото
Достигнуто принципиальное соглашение по реформированию рынка электроэнергии
Достигнуто принципиальное соглашение по реформированию рынка электроэнергии
Достигнуто принципиальное соглашение по реформированию рынка электроэнергии

Министерства финансов и энергетики, Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут"), руководство и рабочий комитет Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") объявили о достижении принципиального соглашения по реформированию израильского рынка электроэнергии.

В рамках соглашения, рассчитанного на 8 лет, "Хеврат Хашмаль" продаст пять старых электростанций ("Эшколь", "Рамат Ховав", "Ридинг", "Алон Тавор" и два блока "Хагит") совокупной мощностью 4.000 мегаватт, а также передаст государству свободные участки на объектах в Ашдоде и Ашкелоне.

Новые электростанции останутся во владении "Хеврат Хашмаль", которая также построит два новых парогазовых блока на электростанции в Хадере.

Оставшиеся в распоряжении "Хеврат Хашмаль" электростанции будут разделены на две дочерние компании, одна – для угольных электростанций и одна – для парогазовых.

Подразделение управления спросом и распределения электроэнергии будет выделено в независимую структуру с целью ликвидации существующего структурного конфликта интересов, при котором "Хеврат Хашмаль" и производит электричество и занимается распределением его закупки для электросетей.

2.800 работников "Хеврат Хашмаль" уйдут на досрочную пенсию или уволятся с получением премии. При этом по достижении пенсионного возраста они получат прибавку к пенсии в размере 1.250-1.700 шекелей в месяц.

Кроме того, постоянные работники получат одноразовую премию в размере 30 тысяч шекелей, а временные – в размере 10 тысяч шекелей.

Окончательный договор должен быть подписан сторонами в течение 45 дней.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 20 июля 2017 г.
Заседание БАГАЦ по забастовке "Хеврат Хашмаль": государство отказалось от предложения заморозить реформу рынка электроэнергии
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 декабря 2016 г.
Государство обещало работникам "Хеврат Хашмаль" 7,25% прибавки к зарплате за возобновление переговоров о реформе







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