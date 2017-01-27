"Тева" заплатит $225 млн штрафа за нарушение антимонопольного законодательства

Американская фармацевтическая компания Barr Labs, находящаяся в полном владении израильского концерна "Тева", заплатит 225 миллионов долларов штрафа в рамках урегулирования иска о нарушении антимонопольного законодательства.

Следует отметить, что нарушение было совершено за 6 лет до приобретения компании "Тевой". Barr Labs получила от германского концерна Bayer 398 миллионов долларов за согласие отсрочить выпуск генерного лекарства для препарата Cipro.

Напомним, что недавно "Тева" заплатила 519 миллионов долларов за закрытие дела о подкупе иностранных чиновников.