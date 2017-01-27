Итоги валютных торгов: курс доллара опустился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 27 января, валютные торги завершились незначительным понижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Курс доллара США, напротив, несколько повысился.

Курс доллара повысился на 0,397% и составил 3,798 шекелей за $1. Курс евро понизился на 0,081% и составил 4,054 за €1.

23 января монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на февраль без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.