27 июля 2017 г.
последняя новость: 11:46
Израильское дерево покорило Америку
О чем говорить с 90-летними
Ягодные места Виктории Долинской
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:55 Болгария заинтересована в израильском газе
08:38 Federal Reserve оставил учетную ставку в США без изменений
21:36 Восемь израильских стартапов мобилизовали за сутки 222 миллиона долларов
19:40 Компания Netflix перевела фильмы и сериалы на иврит и подняла цены на подписку
18:51 Кнессет утвердил реформу "продленок" в итоговом чтении
15:34 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
15:21 Израильский стартап Reduxio мобилизовал 22 миллиона долларов
14:54 Израиль подписал серию соглашений с Сербией, Арменией и Фиджи
14:17 Израиль начал шестой раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Украиной
12:50 В США криптовалюты, используемые для мобилизации капитала, приравняют к акциям
Экономика

Болгария заинтересована в израильском газе

время публикации: 10:55 | последнее обновление: 10:55 блог версия для печати фото
Болгария заинтересована в израильском газе

Власти Болгарии выразили заинтересованность в закупке природного газа из израильского месторождения "Левиатан" с целью диверсификации источников энергии.

Соответствующий запрос был сделан в ходе встречи вице-премьера Томислава Дончева и министра энергетики Теменуйки Петковой с послом Израиля в Софии Ири Лилиан, сообщает сайт Novinite.

Стороны обсудили проект европейского распределительного газового центра "Балканы" и проект строительства газопровода Израиль-Кипр-Греция, который откроет Болгарии и всем балканским странам доступ к газу Израиля и Египта.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 19 июля 2017 г.
Бурение скважины "Левиатан 5" подтвердило наличие газа во всех трех пластах
// NEWSru.co.il // Экономика // 12 июля 2017 г.
Израиль и Россия обсудят сотрудничество в энергетической сфере
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 июля 2017 г.
Консорциум "Рои" проведет пробное бурение на границе с Египтом
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 мая 2017 г.
Владелец месторождений "Кариш" и "Танин" подпишет первую сделку в Израиле
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 февраля 2017 г.
Работы по добыче газа из "Левиатана" начнутся через месяц







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 27 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017