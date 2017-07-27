Болгария заинтересована в израильском газе

Власти Болгарии выразили заинтересованность в закупке природного газа из израильского месторождения "Левиатан" с целью диверсификации источников энергии.

Соответствующий запрос был сделан в ходе встречи вице-премьера Томислава Дончева и министра энергетики Теменуйки Петковой с послом Израиля в Софии Ири Лилиан, сообщает сайт Novinite.

Стороны обсудили проект европейского распределительного газового центра "Балканы" и проект строительства газопровода Израиль-Кипр-Греция, который откроет Болгарии и всем балканским странам доступ к газу Израиля и Египта.