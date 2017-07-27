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Экономика

Federal Reserve оставил учетную ставку в США без изменений

время публикации: 08:38 | последнее обновление: 08:38 блог версия для печати фото
Federal Reserve оставил учетную ставку в США без изменений

Федеральная резервная система США объявила о решении оставить учетную ставку в стране на август без изменений на уровне 1%-1,25%.

При этом согласно сообщению, начата работа по подготовке к сокращению программы количественного смягчения и снижению резервов, достигших в рамках программы 4,5 триллионов долларов.

Сокращение начнется в сентябре с 10 миллиардов долларов, и каждый квартал будет увеличиваться вплоть до уровня 50 миллиардов долларов в месяц. По окончании программы резервы центробанка должны сократиться до 2 триллионов долларов.

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Четверг, 27 июля 2017 г.
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