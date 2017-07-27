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Экономика

Великобритания отменит ставку LIBOR

время публикации: 15:56 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
Великобритания отменит ставку LIBOR

Британские финансовые регуляторы приняли решение отменить ставку LIBOR. Отмена будет осуществляться постепенно вплоть до 2021 года, когда LIBOR будет полностью выведен из оборота.

Ставка LIBOR (London InterBank Offered Rate) является важным показателем, используемым в качестве якоря для привязки в огромном количестве финансовых сделок по всему миру.

Однако доверие к LIBOR было подорвано после скандала с манипуляциями им, завершившегося штрафами в размере 9 миллиардов долларов.

Кроме того, количество сделок между лондонскими банками существенно сократилось, что делает ставку менее достоверным индикатором.

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