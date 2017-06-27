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Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро

время публикации: 13:31 | последнее обновление: 13:31 блог версия для печати

Во вторник, 27 июня, Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на 2,42 миллиарда евро за нарушение правил антимонопольного законодательства ЕС и злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, сообщает РИА Новости.

О том, что Антимонопольное управление Евросоюза может вскоре принять подобные меры, сообщалось в начале июне. Тогда звучали обвинения в адрес Google в связи с подтасовкой результатов поисков, призванной убедить клиентов пользоваться торговыми сервисами корпорации.

Расследование проводилось в течение семи лет на основании жалоб европейских и американских конкурентов Google.

В прошлом руководство корпорации отрицало все обвинения, заявляя, что регуляторы игнорируют поведение таких онлайн-магазинов как Amazon и eBay.

Помимо штрафа, Еврокомиссия потребовала от Google прекратить практику подтасовки результатов поисков.

В последние годы Еврокомиссия предъявила Google несколько претензий. Так, в апреле 2015 года компанию обвинили в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей. В апреле 2016-го Еврокомиссия заявила, что Google неправомерно требует от производителей смартфонов с операционной системой Android предустанавливать собственные приложения (браузер Chrome и Google Search).

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