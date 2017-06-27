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Экономика

"План Нетаниягу": в течение 4-х лет помощь инвалидам увеличится на 4 миллиарда шекелей в год

время публикации: 14:34 | последнее обновление: 14:37 блог версия для печати фото
"План Нетаниягу": в течение 4-х лет помощь инвалидам увеличится на 4 миллиарда шекелей в год

Во вторник, 27 июня, пресс-служба главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщила о намерении выделить дополнительно 4 миллиарда шекелей в течение четырех лет на нужды инвалидов.

Эта информация поступила вскоре после серии акций протеста инвалидов, которые требовали повышения пособий.

Ранее комиссия Ярона Залихи рекомендовала повысить пособие в несколько этапов до 4 тысяч шекелей в месяц, а комиссия Ави Симхона – до 3.200 шекелей в месяц. Инвалиды требовали приравнять пособие к минимальной зарплате.

В официальном сообщении сказано, что после консультаций с профессором Ави Симхоном и председателем коалиции Давидом Битаном, Нетаниягу изучил "отчет Залихи" и решил дополнительно дать ряд поручений.

Пункты "плана Нетаниягу", представленные его пресс-службой

1. Уже в январе 2018 года пособие людям с тяжелой степенью инвалидности повысится до 4.000 шекелей в месяц. Добавка станет незамедлительной помощью нуждающимся.

2. Начиная с января 2018 года, инвалид, признанный нетрудоспособным, не будет находиться за чертой бедности. Цель – незамедлительно изменить ситуацию, при которой четверть людей с инвалидностью оказались за чертой бедности.

3. В течение 4-х лет увеличить помощь инвалидам на 4 миллиарда шекелей в год – бюджетные рамки, установленные министром финансов. Даты увеличения бюджета и его распределение будет определены совместно министром финансов, министром соцобеспечения и главой правительства.

4. Все пособия будут привязаны к уровню минимальной зарплаты.

5. Для поощрения трудоустройства, пособия по инвалидности не будут снижаться при зарплате до 4.200 шекелей в месяц.

6. Дополнительно: правительство выделит 100 миллионов шекелей в год на программу субсидий трудоустройства людей с инвалидностью.

По оценке Нетаниягу, принятие этого плана улучшит положение инвалидов в Израиле и будет способствовать их трудоустройству.

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