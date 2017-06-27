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Экономика

"Мосад" опубликовал условия сотрудничества со стартапами и рекламный ролик. ВИДЕО

время публикации: 22:10 | последнее обновление: 22:18 блог версия для печати фото
Глава Моссада Йоси Коэн на церемонии, посвящённой созданию фонда "Либертад"

Ведомство разведки и специальных задач при министерстве главы правительства ("Мосад") объявило 27 июня о создании инновационного технологического фонда "Либертад".

Фонд создан с целью технологического развития инновационных возможностей "Мосада" посредством связей с частными стартап-компаниями, использующими передовые технологии.

В сообщении пресс-службы минобороны говорится, что фонд "Либертад" позволит ускорить проведение научных исследований и разработок, а также процесс внедрения технологий. Фонд будет инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) стартап-компаний. "Инвестиционный механизм фонда, который создаст корреляцию между "Мосадом" и Startup Nation, уникален. В обмен на финансирование программ НИОКР "Мосад получит лицензию на использование разработанной технологии, без каких-либо обязательств по техническому обслуживанию и эксплуатации со стороны разработчика (Equity Free), без ограничений на разработанный IP и без возмещения суммы инвестиции", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Мосад" предлагает компаниям и предпринимателям, занимающимся разработками новаторских технологий, представить свои предложения по следующим темам: 1.Роботизированные инновационные технологии в гибкой робототехнике, наносистемах, Biomimetics и решениях по скрытному перемещению в небе, на море и на суше.

2.Инновационные технологии в области Energy Harvesting и Self Powered Systems.

3.Инновационные технологии для шифрования данных на высоких скоростях (100 Gbps и выше), в разработке которых использованы неконвенциональные и революционные методы.

4.Инновационные технологии для автоматического определения характерных черт личности (personality profiling) на основании анализа действий и поведение в соцсетях.

5.Различные автоматизированные методы концентрации документов, каталогизации, определение сущности и семантических связей с помощью машинного обучения (Machine Learning) в различных областях на иврите и других языках.

Дополнительные темы, в которых заинтересован "Мосад", будут публиковаться на сайте фонда "Либертад" по адресу www.libertad.gov.il.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 14 июня 2017 г.
Израильская разведка "Мосад" создает фонд для инвестиций в израильские стартапы







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