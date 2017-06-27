Итоги валютных торгов: курс доллара понизился, курс евро поднялся

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 27 июня, валютные торги завершились понижением курса доллара по отношению к израильскому шекелю. Курс единой европейской валюты, напротив, повысился.

Курс доллара опустился на 0,509% и составил 3,518 шекелей за $1. Курс евро поднялся на 0,182% и составил 3,959 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

29 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на июнь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.