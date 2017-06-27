27 июня 2017 г.
Стивен Хокинг: человечество обречено
Что делает Королева в Израиле?
Сырный хлеб
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:11 Итоги валютных торгов: курс доллара понизился, курс евро поднялся
14:34 "План Нетаниягу": в течение 4-х лет помощь инвалидам увеличится на 4 миллиарда шекелей в год
13:31 Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро
19:29 Электрическая компания прекратила рассылать счета за май и июнь
18:14 Повышение пенсионного возраста женщин вновь отложено
15:30 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
12:16 Главным технологическим подрядчиком ЦАХАЛа стала "Авиационная промышленность"
06:59 Туркомпания "Хофеш у-Теуфа" прекратила работу: отпуск тысяч клиентов под угрозой
22:35 В Кнессете обсуждается законопроект об отсрочке в выплате "машканты" при увольнении
12:56 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
Экономика

Итоги валютных торгов: курс доллара понизился, курс евро поднялся

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курс доллара понизился, курс евро поднялся

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 27 июня, валютные торги завершились понижением курса доллара по отношению к израильскому шекелю. Курс единой европейской валюты, напротив, повысился.

Курс доллара опустился на 0,509% и составил 3,518 шекелей за $1. Курс евро поднялся на 0,182% и составил 3,959 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

29 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на июнь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 июня 2017 г.
Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 июня 2017 г.
Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 июня 2017 г.
Итоги валютных торгов: курс доллара без изменений, курс евро возрос
// NEWSru.co.il // Экономика // 21 июня 2017 г.
Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
// NEWSru.co.il // Экономика // 20 июня 2017 г.
Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 27 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017